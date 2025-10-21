PC solicita evitar narco se inserte en política y economía

El movimiento cívico no partidista Participación Ciudadana (PC) alertó a los actores económicos, Gobierno y sistema de partidos, agrupaciones y movimientos políticos, evitar que personas y recursos provenientes del narcotráfico se inserten en la economía y el sistema político dominicano. Hizo la advertencia, a raíz de las recientes informaciones referentes a figuras del sector empresarial, vinculadas con el poder político y señaladas en actividades de narcotráfico y lavado de activos. Precisa que esa situación ha generado preocupaciones en la sociedad, en torno a la eficacia de los mecanismos de control del Estado, tanto de los organismos especializados de supervisión y otros conte nidos en la Ley 155-17, contra el Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo.

Asimismo, consideró urgente que las organizaciones políticas fortalezcan los controles en los mecanismos de afiliación y recepción de financinanciamiento privado, directo e indirecto, para evitar la afectación del sistema de partidos dominicano. En este mismo orden, reiteró el llamado a que los partidos, movimientos y agrupaciones políticas, así como candidatos de manera individual, sean considerados sujetos obligados no financieros en el marco de la Ley 155-17 de Lavado de Activos y Finan ciamiento del Terrorismo. De hacerlo, afirmó, eso les obligaría a realizar las debidas diligencias ampliadas sobre el origen de los fondos económicos que las personas aportan de forma privada a las campañas electorales, lo que dificultaría el acceso de fondos del narcotráfico y de otros delitos