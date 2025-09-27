PE deposita en el Congreso Nacional el proyecto de Ley Presupuesto del 2026

El director de Presupuesto, José Rijo entregó la pieza vía la Secretaría General de la Cámara de Diputados.



El Poder Ejecutivo depositó ayer en el Congreso Nacional el proyecto de Ley de Presupuesto General del Estado 2026, que asciende a RD$1 billón 744 mil millones, equivalente al 20.1 % del Producto Interno Bruto (PIB).

En ese proyecto de Presupuesto para el 2026, se proyectan ingresos por RD$1,342,258.2 millones, un 15.5 % del PIB y gastos totales por por el orden de los RD$1,622,833.4 millones, un 18.7 % del PIB.

La carta de remisión del Presupuesto explica que esos recursos serán destinados a prioridades estratégicas del Gobierno.

Entre esas prioridades cita mantener la estabilidad macroeconómica, impulsar el crecimiento económico, fortalecer la productividad y competitividad de los sectores productivos, asegurar el acceso a servicios esenciales de calidad y fomentar el bienestar de aquellos sectores más vulnerables”, explica.

El proyecto de Presupuesto para el 2026 prevé reforzar la política de reactivación económica mediante la inversión pública por RD$215,284.7 millones, igual al 2.5 % del PIB, monto superior al presupuesto inicial de 2025.

Incluye además proyectos emblemáticos que buscan mejorar la conectividad y eficiencia del sistema de transporte, impactar a sectores como el turismo y la agropecuaria, en línea con el Plan Meta RD 2036 dirigido a duplicar el PIB de República Dominicana.

“El proyecto reafirma el compromiso del Gobierno con la consecución de resultados fiscales que permitirán en un plazo prudente alcanzar un equilibrio en las finanzas públicas, mantener la sostenibilidad fiscal, apoyar de manera eficiente las iniciativas privadas y asignar los recursos en aquellas áreas prioritarias para mejorar la calidad de vida de todos los dominicanos”, indica.

Prevé que para el año 2026 el déficit fiscal de 3.2 por ciento del PIB, equivalente a RD$280,575.3 millones, “manteniendo la consolidación fiscal de ejercicios anteriores y asegurando la continuidad de los programas prioritarios del Estado, al tiempo que se reafirma el compromiso con la disciplina en las finanzas públicas.

La pieza fue depositada a través del Ministerio de Hacienda y Economía y la Dirección General de Presupuesto, representada por José Rijo Presbot, quien lo entregó vía la Secretaría General de la Cámara de Diputados, como establece el artículo 233 de la Constitución de la República.