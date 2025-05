El aumento o boble pago del peaje ubicado en el kilómetro 32 de la autopista Duarte, envigencia desde el 6 de abril de este año, una baja en los ingresos de todas las personas que residen en en el municipio Villa Altagracia.

Así lo afirmó este martes el activista político Ramón Read, quien explicó que entre el 85 y el 90 por ciento de los munícipes villaaltagracianos que laboran lo hacen en Santo Domingo, y que muchos se han visto obligados a pagar hasta 25 pesos adicionales en el costo del transporte público.

«El que va en guagua o en carros le subieron 25 pesos, y los que van en su vehículo, que son la gran mayoría de profesionales, técnicos, comerciantes, empresarios y empleados privados que viajan a Santo Domingo, ahora con el doble pago (gastan hasta 400 pesos más). Es una situación insostenible, que ha provocado, desde el 6 de abril de este año, una baja en los ingresos de todos los villaaltagracianos», dijo Read.

Agregó que la semana pasada, los organizadores de la manifestación sostuvieron un encuentro con el ministro de Obras Públicas y Comunicaciones, Eduardo Estrella; sin embargo, según afirmó, este se declaró incompetente para dar respuesta a sus demandas.

«Sobre el caso del peaje se declaró incompetente, que él no podía opinar de ese tema porque no estaba dentro de sus atribuciones. No sé por qué dijo eso, porque hasta donde tenemos conocimiento, en su condición de ministro es el presidente del Consejo Directivo RD Vial», pronunció el activista político.

Asimismo, Ramón Read comentó que el lunes recibió una llamada del comandante del destacamento policial de Bonao —jurisdicción a la que pertenece Villa Altagracia en términos policiales—, para informarle que la ministra de Interior y Policía, Faride Raful, manifestó su interés en sostener un encuentro con ellos.

«…Nos llamó ayer en la tarde para decirnos que la ministra de Interior y Policía quería reunirse con nosotros. Hoy no nos resulta posible, y le dijimos que mañana podría ser esa reunión», declaró.

Una demostración de unidad

Con relación a la protesta realizada ayer en Villa Altagracia, Read la calificó como una demostración de unidad por parte de toda la comunidad.

«La totalidad de la población, el sector comercial, transporte, educacional, la sociedad civil, todos se unieron al llamado a paro en reclamo de que se nos elimine el doble pago del peaje, porque esto ha sido un golpe mortal para la economía del villaaltagraciano, donde hemos sido afectados el 100 por ciento de los hogares villaaltagracianos», precisó.

Protesta en Villa Altagracia / foto: Eliezer Tapia Protesta en Villa Altagracia / foto: Eliezer Tapia

Las declaraciones de Ramón Read fueron ofrecidas durante una entrevista en el programa El Día, conducido por los periodistas Edith Febles, Indhira Suero y Germán Marte.

