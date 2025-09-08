Miles de peces muertos en el río Soco: la  reacción de Medio Ambiente  

  • Hoy
Miles de peces muertos en el río Soco: la  reacción de Medio Ambiente  

Miles de peces muertos aparecieron este domingo en las aguas del río Soco, ubicado en la provincia San Pedro de Macorís, generando gran preocupación entre los comunitarios y ambientalistas.

Ante esta situación, el director de Comunicaciones del Ministerio de Medio Ambiente, Juan Pichardo, explicó que la entidad “recibimos un informe de lo que estaba pasando y por disposición del ministro, se convocó a primera hora un equipo de colaboradores, técnicos especialistas, tanto del Ministerio de Área Protegida y Biodiversidad”.

Lee más: Alarma en Juancho: miles de peces muertos en sus aguas  

“El problema aparentemente surge del área de un esfuerzo protegido, son técnicos de biodiversidad, son técnicos de calidad de agua también para poder medir el impacto y ver qué ha pasado”, añadió.

Explicó además que “en un informe preliminar nos habló de unas fuertes lluvias que ocasionó que unas aguas grises salieran a la parte del río y esa puede haber sido la causa”.

“Estamos esperando tener un informe formal del equipo que salió investigado”, concluyó.

Hoy

Hoy

Publicaciones Relacionadas

Miles de peces muertos en el río Soco: la  reacción de Medio Ambiente  
Miles de peces muertos en el río Soco: la  reacción de Medio Ambiente  
8 septiembre, 2025
Estallan protestas juveniles en Nepal: 19 muertos y más de 300 heridos por bloqueo de redes sociales
Estallan protestas juveniles en Nepal: 19 muertos y más de 300 heridos por bloqueo de redes sociales
8 septiembre, 2025
Desesperación bajo los escombros: Afganistán clama por ayuda tras devastador terremoto
Desesperación bajo los escombros: Afganistán clama por ayuda tras devastador terremoto
3 septiembre, 2025
Revelan la causa del incendio en Loma del Oro; el siniestro fue liquidado
Revelan la causa del incendio en Loma del Oro; el siniestro fue liquidado
25 agosto, 2025
¿Les digo algo?
¿Les digo algo?
25 agosto, 2025

Publicidad

Temas

Más leídas

De barrer pisos a levantar La Sirena: una de las inspiradoras historias con las que debutó Migrantes

De barrer pisos a levantar La Sirena: una de las inspiradoras historias con las que debutó Migrantes

#SinFiltro: El renacimiento de una marca personal

#SinFiltro: El renacimiento de una marca personal

Aprovechemos a Plenitud el Jubileo 2025

Aprovechemos a Plenitud el Jubileo 2025

La inteligencia artificial generativa y la urgencia de una reforma fiscal en la República Dominicana

La inteligencia artificial generativa y la urgencia de una reforma fiscal en la República Dominicana

Generacion ADR y el derecho a la autonomía reproductiva

Generacion ADR y el derecho a la autonomía reproductiva

El Papa León XIV declara al genio de la informática adolescente Carlo Acutis como el primer santo milenario

El Papa León XIV declara al genio de la informática adolescente Carlo Acutis como el primer santo milenario

Publicidad

© 2025,Hoy | Todos los derechos reservados

Digo