Miles de peces muertos aparecieron este domingo en las aguas del río Soco, ubicado en la provincia San Pedro de Macorís, generando gran preocupación entre los comunitarios y ambientalistas.
Ante esta situación, el director de Comunicaciones del Ministerio de Medio Ambiente, Juan Pichardo, explicó que la entidad “recibimos un informe de lo que estaba pasando y por disposición del ministro, se convocó a primera hora un equipo de colaboradores, técnicos especialistas, tanto del Ministerio de Área Protegida y Biodiversidad”.
“El problema aparentemente surge del área de un esfuerzo protegido, son técnicos de biodiversidad, son técnicos de calidad de agua también para poder medir el impacto y ver qué ha pasado”, añadió.
Explicó además que “en un informe preliminar nos habló de unas fuertes lluvias que ocasionó que unas aguas grises salieran a la parte del río y esa puede haber sido la causa”.
“Estamos esperando tener un informe formal del equipo que salió investigado”, concluyó.