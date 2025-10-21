Pedernales bajo la amenaza de Melissa: ¿Qué medidas están tomando las autoridades?

  • Julio Gómez
Pedernales bajo la amenaza de Melissa: ¿Qué medidas están tomando las autoridades?

La provincia de Pedernales enfrenta una situación delicada ante la amenaza de la tormenta tropical Melissa, que se formó este martes en el mar Caribe y generó avisos por fuertes lluvias y vientos para el país, Haití y Jamaica.

Fernelis Dotel, director provincial de la Defensa Civil, advirtió sobre los riesgos que enfrentan los conductores y transeúntes en la vía que comunica Barahona con Pedernales, debido a derrumbes y a los trabajos que realizan compañías de construcción vial.

El Centro de Monitoreo y Respuesta (CMR) tiene previsto reunir a las fuerzas vivas, autoridades civiles y militares, para coordinar acciones que eviten pérdidas de vidas humanas.

Sin embargo, persiste la preocupación por el muro de contención o verja divisoria con Haití, que enfrentaría su primer gran reto ante la posible crecida del río. En años anteriores, los fenómenos atmosféricos han provocado aumentos significativos en el caudal del río, arrasando con todo a su paso y causando inundaciones en el casco urbano de Pedernales.

Según los meteorólogos, se esperan fuertes precipitaciones e inundaciones que podrían afectar la tranquilidad de los habitantes de esta frontera.

Temor vial

En relación con las obras viales, muchos residentes de Pedernales decidieron suspender viajes programados para reuniones, compras y otras actividades fuera de la comunidad, ante el riesgo que representa la situación actual.

