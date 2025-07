Pediatras piden que SP vigile cerca a sarampión

En las actuales circunstancias regionales, el Ministerio de Salud Pública debe reforzar la vigilancia ante el brote de sarampión que afecta a más de 20 estados de Estados Unidos y otros países de La América. Así lo expresó la Sociedad Dominicana de Pediatría. El sarampión es una de las enfermedades más contagiosa y graves.

Se debe mantener una vigilancia activa frente a cuadros febriles eruptivos, y que además se acompañen de conjuntiviti.

Asimismo, se debe reforzar la cobertura de vacunación contra el sarampión en la población susceptible. Enfermedad afecta a ninos y adultos

Organización de Salud

La Organización Panamericana de la Salud (OPS), ha emitido una alerta epidemiológica ante el aumento de casos de sarampión en la región de las Américas, se han reportado más de 7,000 casos y 13 defunciones. Los grupos de mayor riesgo son los niños de uno a cuatro años y los adolescentes de 10 a 19 años, insisten los pediatras.

Vacunación

Nuestro país cuenta con certificación libre de sarampión, con el último caso confirmado registrado en el año 2001. Esta certificación fue ratificada en el año 2024 por la Organización Mundial de la Salud (OMS), dado que todos los casos sospechosos reportados han sido descartados, según la Dirección de Inmunoprevenibles por Vacunas (DIV) del Ministerio de Salud Pública, explican.

La enfermedad

El sarampión es una enfermedad viral muy contagiosa que se propaga con facilidad cuando una persona infectada respira, tose o estornuda. Puede provocar una enfermedad grave, complicaciones o la muerte. Afecta a cualquier persona, pero es más común entre los niños. El virus infecta las vías respiratorias. Los síntomas incluyen fiebre alta, tos, secreción nasal y una erupción cutánea que se extiende por todo el cuerpo.

Vacunación

La vacuna contra el sarampión se encuentra disponible en dos presentaciones: la triple viral (SRP: sarampión, rubéola y paperas) y la doble viral (SR: sarampión y rubéola).

Los pediatras explican que la vacuna debe ser administrada a partir de los 12 meses de edad, con una segunda dosis a los 18 meses. Los niños mayores de 18 meses que no hayan sido vacunados deben recibir dos dosis con un intervalo de cuatro semanas entre ambas. Adolescentes que no hayan sido vacunados, o no lo recuerden, ni tengan constancia de vacunación a través del carnet de vacunas, o tengan sólo una dosis deben completar el esquema con una segunda dosis, explican los pediatras.

Garantía

Con dos dosis se garantiza la efectividad de 97%. Además, se debe mantener coberturas por encima del 90%, lo que garantiza mantener el territorio libre de la enfermedad, la cual es altamente contagiosa.