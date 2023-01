Pedofilia: ¿El deseo negado del pedagogo?

El mundo académico se encuentra debatiendo desde las semanas finales del año 2022, quizás extemporáneamente, dos tesis presentadas y aprobadas en la Universidad de Chile que promueven o cuando menos destacan la pedofilia y la pederastia. La primera de ella presentada por Mauricio Ernesto Quiroz Muñoz (2020), que se denomina El deseo negado del pedagogo: ser pedófilo; tesis para optar a la Licenciatura en Educación Media con mención en filosofía y Profesor en educación media con mención en filosofía en el departamento de estudios pedagógicos de la Universidad de Chile. La segunda se denomina Pedófilos e infantes pliegues y repliegues del deseo y fue la tesis de Leonardo Arce Vidal (2016), para optar al grado de Magister en Mención Estudios de Género y Cultura en América Latina, en esa misma universidad.

El tema ameritó la atención de la Cámara de Diputados Chilena y la comparecencia del decano de Filosofía de la Universidad de Chile ante la comisión de Educación de la Cámara de Diputados el pasado miércoles 04 de enero de este año.

La dedicatoria y objetivos de ambas tesis ofrecen las primeras pistas para entenderlas. Indica Arce que su objetivo es reflexionar sobre una “infancia que apela a una nueva representación del infante como sujeto de derecho, sujeto con voz o sujeto completo”. Arce dedica su investigación “a los niños y niñas de deseo inquieto, para que alguna vez puedan tocarse y ser tocados sin miedo ni culpa. A los pedófilos de deseo culposo, para que exorcicen su malestar y sus temores por amar a quienes aman”. (Arce Vidal 2016)

Son tesis bastante parecidas en cuanto a su estructura y posición ideológica. Ambas inician destacando la visión negativa que tiene la sociedad acerca de los pedófilos, hasta toparnos con tres líneas de pensamiento:

La primera, es la que propicia una “infancia que apela a una nueva representación del infante como sujeto de derecho, sujeto con voz o sujeto completo” (Arce Vidal 2016). También: “Esta relación se expresa como el olvido de la sexualidad en la educación a la par de la construcción del alumne (sic) como un sujeto sin voz”. (Quiroz Muñoz 2020). La segunda: la distorsión y manipulación de los términos pedofilia y pederastia al definirlos como el amor a la sabiduría y en consciencia al maestro sabio o el “reemplazo del deseo al cuerpo por la sabiduría” (Arce Vidal 2016). La tercera: es la negación de la guiatura de los padres en relación a temas en los cuales el niño debe ser formado, rechazando lo que denominan el adultocentrismo (Quirós 2020). Según esta tesis el niño debe intervenir en su capacidad deliberativa para tomar la decisión de tener o no relación con el adulto.

Todo lo anterior, para promover deseos y abusos hacia infantes. Lo hacen manipulando el lenguaje.

Recordemos que en el lenguaje existe una clara diferencia entre la persuasión, la influencia y la manipulación; en esta última siempre está escondida la falsedad para incentivar un daño; esta es la clara intención de estos tesistas. El amor del maestro por su oficio, o incluso el de un infante hacia la figura rectora del docente, NO es igual a la visión connotada de sexualidad entre ambos.

Es cuando aparecen dos aspectos que deben ser analizados y debatidos:

Si bajo la excusa del rigor científico y de la libertad de la ciencia, una universidad puede o debe aceptar tesis fuera de toda ética elemental.

Si bajo la excusa de la modernidad o de la igualdad, es posible aprobar tesis redactada fuera de las normas de lenguaje admitidas por los organismos rectorales de la lengua española.

Ambas tesis fueron aprobadas en una universidad de prestigio. Hablamos de una universidad que ocupa el lugar número 167 en el QS World University Rankings. Solo superada en Chile por la Universidad Católica de Chile (#121 mundial).

Lo cierto es que a esta prestigiosa universidad, conocida como “La Casa de Bello”, se le escaparon no uno sino dos conejos del mismo saco. La Rectora Rosa Devés, en entrevista al periodista Diego Muñoz Vives (28/12/2022), considera la aprobación de ambas tesis un problema menor. No por el contenido ni por el uso de un lenguaje no aceptado por los órganos rectores de nuestro idioma; lo atribuye a un gazapo frente a un importante número de tesis de grado provenientes de muchos programas de maestría y doctorados de la universidad. Ergo, un error excusable siempre que sean pocos casos. No importa que el tesista haya sido en consecuencia aprobado por la Universidad de Chile para formar niños con su visión pedófila. Mientras tanto, el Decanato de Filosofía y Humanidades de esa misma casa de estudio, para justificar ambas tesis, considera que “las investigaciones aludidas corresponden a trabajos académicos de corte puramente teórico” (Navarro, 28/12/2022).

En relación al “elles” reiterado en la tesis de Quirós Muñoz:

Al revisar las normas de presentación de tesis de la Universidad de Chile disponibles en la web, (2010), se puede observar como en ningún aparte se indica el estricto apego al idioma español. Se supone como algo obvio, pero no indicarlo abre una pequeña puerta a barbarismos, como lo es el lenguaje inclusivo.

El lenguaje inclusivo es una moda que se atribuye a la modernidad. Podemos estar o no de acuerdo, pero lo cierto es que nuestro lenguaje se rige por reglas. La modernidad no supone cambios constantes; también es el afianzamiento de conocimientos y valores universales.

En este respecto, el informe de la Real Academia Española sobre el lenguaje inclusivo y cuestiones conexas (2020), establece posición de ese ente colegiado. Un par de citas de este informe:

Las lenguas naturales son en sí mismas mecanismos asépticos que ofrecen soporte tanto a expresiones bellísimas como a comunicados horribles, lo mismo a enunciados verdaderos que a mentiras nefandas, igual a insultos que a palabras tiernas y amorosas, a lo justo y a lo injusto… La gran mayoría de las manifestaciones del llamado sexismo lingüístico es sexismo de discurso, y, por lo tanto, responsabilidad del usuario.

Es una evidencia irrefutable que han existido, existen y existirán mensajes sexistas e incluso textos y géneros claramente misóginos. Pero tal sexismo y misoginia no son propiedades de la lengua, sino usos de la misma.

Finalmente, en ambas tesis se usa el pensamiento de autores cuya obra pudo haber sido relevante en otro terreno. El objetivo manifiesto es ganar terreno a la pedofilia y/o pederastia en el entorno académico. Quiroz Muñoz (2020) dice: “variados autores pedófilos y pro-pedofilia se vieron en la misión de mostrar (Foucault, 2001) que además de ser sujetos sexuales les (sic) niñes (sic), también, podían ser sujetos de consentimiento sexual con adultos (Que es posible que un niñe (sic) desee estar con un adulto y además que es legítimo este deseo)”.

Efectivamente Foucault, filósofo, historiador, sociólogo y psicólogo francés, considerado uno de los pensadores más relevantes del siglo XX, dejó un corpus teórico en áreas del saber como la psiquiatría, medicina, relaciones humanas así como en biopoder, sexualidad y hasta el sistema de prisiones. Estar de acuerdo en la mayoría de sus pensamientos no significa estarlo en todos. Su posición pedófila no es razón para funarlo o cancelarlo, pero tampoco para aceptar a rajatabla toda su obra. Lo cierto es que dentro de su conducta abiertamente homosexual, el pensador firmó en 1977, un manifiesto donde reclamaba que ninguna ley prohibiera las relaciones sexuales con niños.

Dejamos como colofón dos citas de los autores cuyas tesis de grados los certifican ahora como profesionales avalados por la Universidad de Chile:

“El pedófilo que ha dominado eso que los griegos llamaban la Aphrodisia (Foucault, 2007b), y que nosotros podemos con nuestros resguardos llamar sexualidad, se convierte en maestro”. (Quiroz Muñoz. 2020)

“Sin embargo, si nos remitimos a la mirada perversa, si buscamos pensar pedófilamente a un niño, ¿por qué debería un canon antiguo, abstracto, regular la sexualidad infantil de un sujeto en particular apelando a un sujeto universal? ¿Es que antes de los 14 años los infantes nada saben de sexualidad? ¿Nunca han escuchado los crujidos de la cama de los padres? ¿No se han interrogado por sus cuerpos y el de sus congéneres? ¿No han empezado algunos muy tempranamente a masturbarse y a desear otros cuerpos? (Arce Vidal. 2016).

Un tema que no puede pasar debajo de la mesa de padres y docentes.

