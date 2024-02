Pedro: “Abinader apoya play”

Cada vez que el inmortal de Cooperstown Pedro Martínez habla responde filete.

Durante un pódcast con Alofoke radio de Santiago Matías se refirió a varios temas relevantes.

Play en el malecón

“Es una vergüenza que todavía la República Dominicana no tenga un estadio de béisbol moderno.

Pienso que ha habido negligencia de los Gobiernos. Hablamos con los pasados presidentes y todo quedó en palabras.

Te puedo decir que Luis Abinader es el único presidente que está mostrando un apoyo real para que se cumpla ese sueño.

Propongo que se construya en el malecón, frente al mar, y que se convierta en un estadio turístico, si es necesario que los peloteros aporten, nosotros estaríamos dispuestos”.

Hace iglesias y casas

“Cuando era un niño, recuerdo que no pude ir a un evento de pequeñas ligas a Puerto Rico porque no tenía 420 pesos y eso me marcó. Luego, cuando firmé mi primer contrato me propuse ayudar a la gente. Construí 2 iglesias y llevo 250 casitas construidas para gente pobre, y eso me llena de satisfacción”.

Pide a Sammy defenderse

“Todavía estoy esperando que Sammy Sosa se defienda, que pida que lo defiendan, que diga sí hice algo malo, o no lo hice, pero que diga algo. Si hablara, entonces todos los peloteros lo apoyaríamos”.

Sígueme en todas las redes sociales como: @Elreydelaradio.