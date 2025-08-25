Pedro Jiménez entrega útiles escolares a cientos de niños de la circunscripción 2 del Distrito Nacional

El periodista Pedro Jiménez entregó este fin de semana útiles escolares a cientos de niños y niñas, de los sectores que conforman la circunscripción 2 del Distrito Nacional, donde llamó a los padres a llevar a sus hijos a la escuela, al entender que la construcción del futuro inicia con las decisiones que se toman en el presente.

“Un año más conectado con la gente, de forma sencilla, humilde y cercana, obviando lo político y asumiendo lo social, porque nuestra gente necesita atención y apoyo real”, afirmó Jiménez.

El miembro de la dirección central de la Fuerza del Pueblo dijo sentirse agradecido de Dios, porque le regaló la oportunidad de entregar mochilas llenas de sueños e ilusiones, que servirán para forjar el futuro de niños y niñas.

“También agradezco a mis amigos, que siempre están dispuestos a colaborar en esta noble causa, y a mi súper equipo de trabajo, siempre dispuesto a dar lo mejor de sí”.

“El esfuerzo de nuestros niños hoy será el gran premio para la construcción de un mejor país. Vamos a clases, que ya es hora de iniciar nuestra labor”.

Los actos de entrega de útiles escolares, donde los niños disfrutaron de un show de animación con payasos, se llevaron a cabo en la escuela pública La Milagrosa, la Agustinitinita y Cristo Rey, centro comunal, La Puya, Arroyo Hondo y Los Ríos.

Además, en Los Ángeles Peralejos, el Hoyo de Chulín, Manzano y Los Girasoles.