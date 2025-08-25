Pedro Jiménez entrega útiles escolares a cientos de niños de la circunscripción 2 del Distrito Nacional

  • Hoy
Pedro Jiménez entrega útiles escolares a cientos de niños de la circunscripción 2 del Distrito Nacional

El periodista Pedro Jiménez entregó este fin de semana útiles escolares a cientos de niños y niñas, de los sectores que conforman la circunscripción 2 del Distrito Nacional, donde llamó a los padres a llevar a sus hijos a la escuela, al entender que la construcción del futuro inicia con las decisiones que se toman en el presente.

“Un año más conectado con la gente, de forma sencilla, humilde y cercana, obviando lo político y asumiendo lo social, porque nuestra gente necesita atención y apoyo real”, afirmó Jiménez.

El miembro de la dirección central de la Fuerza del Pueblo dijo sentirse agradecido de Dios, porque le regaló la oportunidad de entregar mochilas llenas de sueños e ilusiones, que servirán para forjar el futuro de niños y niñas.

“También agradezco a mis amigos, que siempre están dispuestos a colaborar en esta noble causa, y a mi súper equipo de trabajo, siempre dispuesto a dar lo mejor de sí”.

Leer más: Hoy retornan a las aulas más de dos millones

FP

“El esfuerzo de nuestros niños hoy será el gran premio para la construcción de un mejor país. Vamos a clases, que ya es hora de iniciar nuestra labor”.

Los actos de entrega de útiles escolares, donde los niños disfrutaron de un show de animación con payasos, se llevaron a cabo en la escuela pública La Milagrosa, la Agustinitinita y Cristo Rey, centro comunal, La Puya, Arroyo Hondo y Los Ríos.

Además, en Los Ángeles Peralejos, el Hoyo de Chulín, Manzano y Los Girasoles.

FP 125
FP 1
Hoy

Hoy

Publicaciones Relacionadas

Pedro Jiménez entrega útiles escolares a cientos de niños de la circunscripción 2 del Distrito Nacional
Pedro Jiménez entrega útiles escolares a cientos de niños de la circunscripción 2 del Distrito Nacional
25 agosto, 2025
Danilo Medina dice país refleja malestar en contra de Gobierno
Danilo Medina dice país refleja malestar en contra de Gobierno
25 agosto, 2025
Miles del DN reciben útiles escolares por botellas plásticas
Miles del DN reciben útiles escolares por botellas plásticas
25 agosto, 2025
Panam de Béisbol inicia con brillante ceremonia
Panam de Béisbol inicia con brillante ceremonia
25 agosto, 2025
El Grandes Ligas Juan Mejía entrega útiles escolares a niños de su natal Nizao
El Grandes Ligas Juan Mejía entrega útiles escolares a niños de su natal Nizao
24 agosto, 2025

Publicidad

Temas

Más leídas

¿Guardas dinero bajo el colchón? Esto es lo que estás perdiendo al no usar un banco

¿Guardas dinero bajo el colchón? Esto es lo que estás perdiendo al no usar un banco

Reunión de Alaska: Trump y Putin

Reunión de Alaska: Trump y Putin

La salud mental infantil y redes sociales: riesgos reales y soluciones científicas

La salud mental infantil y redes sociales: riesgos reales y soluciones científicas

#SinFiltro: La trampa de la comodidad

#SinFiltro: La trampa de la comodidad

5 impresionantes parques naturales de República Dominicana que debes visitar al menos una vez

5 impresionantes parques naturales de República Dominicana que debes visitar al menos una vez

Lo que tu hijo ve, tu hijo hará: el poder de la imitación en su salud oral

Lo que tu hijo ve, tu hijo hará: el poder de la imitación en su salud oral

Publicidad

© 2025,Hoy | Todos los derechos reservados

Digo