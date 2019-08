Pedro Pierluisi es el nuevo gobernador Puerto Rico

El nuevo gobernador de Puerto Rico, Pedro Pierluisi, asumió este viernes el cargo pero las dudas aún persiste sobre la pertinencia de que sea el mandatario de la isla, al no haber si ratificado por el Senado, aunque sí por la Cámara de Representantes. En su primera conferencia de prensa tras acceder al cargo reconoció que existen dudas legales sobre si es pertinente la confirmación de toda la Asamblea Legislativa o basta con que solo lo haga una de las dos cámaras.

Por ello, anunció, que en caso de que el Senado el lunes no lo ratifique, asumiría el cargo la secretaria de Justicia, Wanda Vázquez, segunda en la línea de sucesión.

Vázquez, dijo Pierluisi, le ha hecho saber que está en disposición de asumir el cargo pese a haber expresado días pasados que no tenía interés en el mismo. En este punto, volvió a precisar que se somete al proceso senatorial como gobernador, no como secretario de Estado, “porque ya no” lo es, sin embargo, el presidente de la Cámara Alta, Thomas Rivera, indicó que lo debe hacer como secretario de Estado.

En línea con la provisionalidad de su cargo, reconoció que aún no ha hecho la mudanza a la sede del Ejecutivo, en el Viejo San Juan. El primero en la línea de sucesión a gobernador es el secretario de Estado, puesto para el que fue respaldado este viernes por la Cámara de Representantes de la isla.

Hasta entonces, especificó, será “moderado” en sus decisiones como gobernador ya que para tomar decisiones esperará a que sea refrendado por completo. Las dudas en la interpretación de las leyes y la Constitución de la isla han sumido a la isla en un de Marzo de incertidumbre sobre quién iba a asumir el cargo.

Apenas una hora antes de jurar el cargo, su nombramiento como secretario de Estado era aún sometido a votación en la Cámara. La mayor parte de la conferencia de prensa de Pierluisi se centró en los aspectos legislativos y legales de su acceso al cargo.

El nuevo gobernador mostró su disposición “inquebrantable” a servir al pueblo, con el que se comprometió a ser “más transparente” y del que dijo que tiene derecho a expresar su descontento en la calle.

“Vamos a trabajar sin parar para que el pueblo se sienta seguro”, agregó. “Es muy importante que el Gobierno continúe rindiendo sus servicios sin interrupción, por lo que espero contar con el apoyo de todos los funcionarios”, recalcó.