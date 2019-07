Pedro Sánchez fracasa primer intento formar gobierno España

El presidente del gobierno español en funciones, Pedro Sánchez, fracasó ayer en su primer intento de obtener la mayoría en el Congreso de los Diputados para formar gobierno, por lo que ahora tiene dos días para llegar a un acuerdo con sus rivales de izquierda para respaldar su intento de mantenerse en el poder.

El Partido Socialista Obrero Español (PSOE), de Sánchez, ganó las elecciones nacionales del 28 de abril, pero no obtuvo la mayoría. Sus intentos durante una semana de seducir a la extrema izquierda Unidas Podemos no llegaron a nada. Sánchez necesitaba un mínimo de 176 votos en la cámara de 350 escaños para poder formar un nuevo gobierno. En cambio, recibió el apoyo de los 123 miembros del PSOE más uno de un partido regional menor. Los tres partidos de derecha y algunos partidos más pequeños obtuvieron 170 votos negativos, mientras que otros 52 legisladores se abstuvieron. Cuatro separatistas catalanes que fueron suspendidos de sus escaños mientras esperaban un veredicto en un juicio por rebelión no pudieron votar.

La derrota se esperaba después de que el debate parlamentario del lunes mostrara a Sánchez y al líder de Unidos Podemos, Pablo Iglesias, culpándose entre sí por no haber cedido suficiente terreno para formar un gobierno de coalición de centro-izquierda y extrema izquierda.

Sánchez tendrá otra oportunidad el jueves, cuando le será más fácil porque sólo necesitará más votos a favor que en contra. Sin embargo, aun así necesitará el apoyo del izquierdista Unidas Podemos para obtener el puesto.

El lunes, Iglesias acusó a Sánchez de no querer dar a los políticos de su partido papeles relevantes en su nuevo gabinete. Sánchez replicó que le ofreció a Iglesias varias opciones que él rechazó. Incluso con Unidos Podemos a bordo, Sánchez también necesitaría la ayuda de algunos partidos más pequeños del País Vasco y de la inquieta Cataluña.

Antes de la votación del martes, Sánchez insistió en que Unidos Podemos es su “socio preferente“ y que trabajará duro durante las próximas 48 horas para forjar un acuerdo de última hora. La portavoz parlamentaria de Unidos Podemos, Ione Belarra, dijo que la decisión de su partido de abstenerse en lugar de votar por el “No“ el martes fue su forma de expresar que la puerta no se ha cerrado. “Vamos a seguir trabajando para que haya un gobierno de coalición“, declaró Belarra.