Pedro Sánchez hace última oferta a Podemos España

El socialista Pedro Sánchez trasladó ayer su última oferta a la formación izquierdista Unidas Podemos (UP) para que apoye su investidura como presidente del Gobierno de España, que incluye una vicepresidencia de Asuntos Sociales y tres ministerios. La oferta de Sánchez incluye los ministerios de Vivienda y Economía Social; Sanidad, Asuntos Sociales y Consumo, y el Ministerio de Igualdad, y la vicepresidencia sería ocupada por Irene Montero, número dos de UP.

Según fuentes socialistas, además el Partido Socialista (PSOE) ofreció a Unidas Podemos competencias en cooperación internacional, la Agenda 2030 y Asuntos Migratorios.

Los socialistas consideran que UP “debe rectificar” sobre sus demandas en la negociación de la investidura y el Ejecutivo de coalición y tiene que entrar “en razón” ante la propuesta que les han hecho para entrar en el Gabinete de Sánchez, según indicaron a Efe fuentes gubernamentales.

Las fuentes destacaron las ofertas que ha ido haciendo el equipo socialista a lo largo de toda la negociación y lamentaron que hayan sido rechazadas “inexplicablemente” por la formación liderada por Pablo Iglesias.

Poco antes, el presidente en funciones del Gobierno español había llamado a Iglesias para comunicarle que esta era su última oferta y que no cedería las competencias exigidas por su partido para entrar en un Gobierno de coalición.