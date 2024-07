El titular de la Secretaría Enlaces del Partido de la Liberación Dominicana (PLD), Rubén Bichara, se refirió este jueves a las declaraciones de algunos de sus compañeros de partido, respecto a la situación interna de esa organización.

Para Bichara, en el caso de los argumentos sonbre Danilo Medina y su liderazgo en el PLD, todos los peledeístas de las altas esferas deben regirse por los lineamientos y del partido, y por «lo prudente, lo conveniente» para esa entidad política.

El parecer de Biracha responde las posiciones de un sector de su partido que entiende que Medina debe quedar fuera de la presidencia de la organización de la estrella amarilla; frente a otro grupo del Comité Político, que cree que el expresidente debe volver a asumir las riendas de PLD.

En tanto, Carlos Amarante Baret recordó que fueron Medina y el exsecretario general del PLD Charles Mariotti, fueron quienes anunciaron el 14 de marzo del presente año que no se presentarían en las elecciones internas para dar paso a una nueva generación.

Explicó que los medios de comunicación solo se enfocaron en el primer punto de las peticiones del grupo de dirigentes y “parecería que estamos pidiendo la cabeza del presidente del partido, Danilo Medina, y no es así”. “Nosotros no estamos diciendo nada que el compañero Danilo no haya dicho”.

En ese sentido, consideró que Medina es una pieza importante para el partido, pero que es el exmandatario que debe decidir hacia cuál bando se inclinará; si los que entienden que debe volver a presidir el partido, o los que opinan que no.