Película «Nosotros los de la fe» llega a República Dominicana

Una comedia cristiana que llama a reflexionar sobre el amor incondicional de Dios, la unión familiar y el respeto al prójimo sin excepción de persona

Santo Domingo.- El filme ‘Nosotros los de la fe’, llega a la República Dominicana para promover los valores de la fe en una divertida comedia sobre una familia cristiana que tuvo que aprender a amar a las personas que no creen ni piensan como ellos y a comprender qué significa el verdadero amor incondicional de Dios, luego de vivir una vida llena de prejuicios, errores y situaciones cómicas durante su intensa búsqueda por hacer la voluntad de Dios.

Escrita por los guionistas mexicanos Arturo Allen y Julio Roman, (quienes también fungieron como productor y director respectivamente), inspirados en una historia basada en la vida real, tienen como propósito consolidar y promover el cine cristiano alrededor del mundo a través de mensajes enfocados en la palabra de Dios.

La idea de la película surge de las vivencias de miles de personas y el deseo de hacer una propuesta honesta y divertida sobre las situaciones, enredos y conflictos que vive una familia cristiana cuando los hijos crecen y no ven la vida y la fe, igual que los padres. Además de promover la unidad, el amor y el respeto a través del autoanálisis y la reflexión de la palabra de Dios.

‘‘Queríamos escribir sobre algo que nos impactara y que vivimos día a día, que llevara un mensaje positivo y que modele el amor de Dios, el amor de Dios lo modelamos cuando aceptamos al prójimo con sus defectos y virtudes sin emitir criticas dañinas’’, expresó Arturo Allen.

Protagonizada por el actor argentino Gian Franco Apostolo, y los actores mexicanos Mayte Fierro y Juanpi Monterrubio.

Apostolo relató que al momento de hablar de la palabra de Dios en una de las escenas, los actores que hicieron de extra y parte del crew que no son cristianos, pudieron recibir el mensaje de parte del Señor.

‘‘Para comunicar el personaje del pastor Josué me dejé guiar por el Espíritu Santo y más que actuar sentí que estaba predicando, quería que la gente viera realmente un pastor y no un actor haciendo de pastor. Oré antes de salir a escena y le pedí a Dios que me usara como un instrumento para hacer llegar su mensaje’’, agregó.

Con su combinación de humor, reflexión y valores, la película promete tocar los corazones de los espectadores y dejar una impresión duradera en quienes la vean.

Esta pieza cinematográfica está en cartelera en las salas de cine de Caribbean Cinemas y puede ser una buena opción para disfrutar en familia durante este asueto de Semana Santa.