Películas de superhéroes más esperadas este año

Este 2022, se estrenarán buenas películas de nuestros héroes favoritos en nuevas entregas y con muchas implicaciones para el futuro de sus universos.

Estas son las recomendaciones de Gabriel E. Olivares:

DC Cómics está apostando por una nueva trilogía de Batman con Robert Pattinson como el Caballero de la Noche y un tremendo elenco y una historia más oscura de las últimas entregas de este superhéroe. Se estrenará el 4 de marzo.

También, tenemos la secuela de la película del rey de los océanos Aquaman, donde veremos a Jason Momoa tratar de salvar el mundo de nuevo y seguir creciendo en el universo marítimo de DC. Este largometraje se estrenará a finales de año.

Las de Marvel

Marvel seguirá lo que dejó un poco inconcluso en la última entrega de Spider-Man: No Way Home y nos adentraremos en el multiverso con la película del Doctor Strange: Multiverse Of Madness. Aquí estaremos veremos el lado más oscuro del Universo Marvel, donde quizás tendremos las apariciones de muchos personajes que podrían dejarnos boquiabiertos, a partir del 6 de mayo.

También en el 2022, el 8 de julio tendremos el regreso de Thor: Love and Thunder, una película que cuenta la historia del dios del trueno en un viaje por el espacio con unos nuevos compañeros en esta travesía que nos llevará a lo

más profundo del espacio.

Marvel cierra este año con la secuela de Pantera Negra, el rey de Wakanda. Lamentablemente no estará Chadwick Boseman debido a su fallecimiento en el año 2020, por cáncer y el director en jefe de Marvel, Kevin Feige, indicó que nadie reemplazaría.

El año cerraría con la esperada primera película en la gran pantalla del corredor más rápido de los cómics Flash y su película con el regreso de Michael Keaton después de 30 años al Universo de DC y su icónico papel de Batman, tal vez nos topemos con Ben Affleck como el Caballero de la Noche, y no han leído mal… habrá dos Batman en este filme y quien sabe cuáles sorpresas más.

Sin duda este año estará cargado de mucha acción y tremendas historias para poder distraernos y

disfrutar en familia del mejor entretenimiento en las salas de cine.