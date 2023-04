Películas para ver en Netflix este fin de semana

Otro fin de semana, otra oportunidad para que puedas olvidar un poco la rutina de trabajo, y disfrutar de películas de distintas categorías.

Como siempre, hemos escogido tanto películas de acción, romance, terror, y otras categorías, para que no tengas excusa para no ver una película este fin de semana.

A continuación, algunas películas de Netflix que puedes ver:

El vuelo de los ladrones

La película comienza con la historia de amor de la azafata Neha Grover (Yami Gautam Dhar) y un hombre de negocios (Sunny Kaushal) y luego viene la trama del robo de los diamantes. Una azafata Neha Grover (Yami Gautam Dhar) se encuentra con un pasajero vegano Ankit Sethi (Sunny Kaushal) en un vuelo a Nueva Delhi desde una ciudad de Medio Oriente llamada Al-Barkat. Ankit pide una comida vegana que no está disponible en el vuelo y así comienza la conversación.

Emergencia en el aire

“Mientras investigan una amenaza terrorista que se vuelve viral en línea, las autoridades coreanas descubren que un sospechoso abordó recientemente un vuelo internacional con destino a los Estados Unidos. Cuando un pasajero saludable en el mismo vuelo muere repentinamente por causas desconocidas, el pánico estalla tanto en el vuelo como en tierra. Con la disminución constante del combustible y las negativas internacionales a ofrecer ayuda, el capitán y la tripulación se verán obligados a tomar medidas de emergencia sin precedentes en un intento por salvar la vida de sus pasajeros”.

Invisible

Una limpiadora busca desesperadamente a su marido mientras una temible organización criminal desentierra las tragedias de su pasado y acaba empujándola a la violencia.

Ya era hora

El 26 de octubre es su 40 cumpleaños. Para el de 2010, Alice le organiza una fiesta sorpresa donde él, como siempre, llega en el último momento. Cuando se despierta a la mañana siguiente, no es un día como cualquier otro, pues ya ha pasado un año y Dante no recuerda lo que hizo; además, se da cuenta de que Alice está embarazada. Pasa otro y nace su hija, a partir de ese momento, el tiempo pasa muy rápido para él y ya no es capaz de detenerlo ni controlarlo, así como tampoco recuerda algunos de los momentos más importantes de su vida.

Boksoon debe morir

Una vida de mentiras puede ser letal.

El amor es ciego: Temporada 4

Varios solteros en busca de una pareja que los quiera por cómo son y no por su aspecto se apuntan a una experiencia de citas en Seattle tan moderna como poco convencional. Su esperanza es conocer a la persona con la que pasarán el resto de sus vidas… pero sin verla.