Las películas que arrasan en taquilla: 'Black Phone 2' y otras que también «rompieron» el fin de semana



'Black phone 2'. Foto/Fuente externa.

Redacción internacional, 20 oct (EFE) .- La película de terror ‘Black phone 2’, dirigida por Scott Derrickson, lideró las taquillas en su estreno mundial este fin de semana con una recaudación de 42 millones de dólares, 26,5, solo en Estadios Unidos, según cifras de la web especializada Box Office Mojo.

El film de Universal Pictures, secuela de ‘The black phone’ (2021), está protagonizada por Ethan Hawke, Mason Thames, Madeleine McGraw y Jeremy Davies, que repiten en sus papeles, junto a Demián Bichir.

Desciende a la segunda posición de la taquilla esta semana la cinta de ciencia ficción ‘Tron: Ares’, que diez días después de su estreno suma 54,5 millones de dólares de recaudación a nivel local.

image 443
Fotograma de Tron: Ares.Fotografía: Leah Gallo; Disney

La película de Disney, protagonizada por Jared Leto, Greta Lee y Jeff Bridges, ‘Tron: Ares’, alcanza ya los 102,9 millones a nivel mundial.

La tercera mayor recaudación en taquilla este fin de semana fue para ‘Good fortune’/’Cuando el cielo se equivoca’, en la que Keanu Reeves se mete en la piel de un ángel bienintencionado, pero un poco inepto, que baja a la tierra a ayudar a personas en problemas.

image 445

Lea más: ‘It: Bienvenidos a Derry’, la serie que promete resolver enigmas y explorar los misterios de Stephen King

La cinta, dirigida por Aziz Ansari, alcanzó, los 6,2 millones de dólares en su estreno en los cines de Estados Unidos.

Con la entrada de ‘Good fortune’, quedó relegada a la cuarta posición ‘One battle after another’/’Una batalla tras otra’, la película dirigida por Paul Thomas Anderson y protagonizada por Leonardo DiCaprio, que se estrenó el 26 de septiembre.

image 447

El filme sumó 4 millones de dólares más en Estados Unidos para un total de 162,5 millones a nivel mundial.

Cierra en el quinto puesto ‘Roofman’/’Roofman: un ladrón en el tejado’ con un total de 17,2 millones recaudados en todo el mundo desde su estreno el 10 de octubre.

‘Roofman’, con Channing Tatu y Kirsten Dunst a la cabeza del reparto, está basada en la historia real de Jeffrey Manchester (Tatum), un criminal que asaltó más de 60 McDonald’s entrando por un agujero que cortaba en el techo en medio de la noche. EFE

