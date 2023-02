Llegó el fin de semana, por eso hoy te traemos las distintas opciones para que vayas a tu cine más cercano y disfrutes una buena película:

Palacio del Cine (Ágora Mall)

SALA 1 Avatar: El sentido del agua (ESP) J/V-S/D-L/MI 5:00, 8:35

SALA 2 Black panther: Wakandaforever (ESP) J/V-S/D-L/MI 9:45

SALA 2 Quiero bailar con alguien (ESP) J/V-L/MI 7:00 (S/D 4:15, 7:00)

SALA 3 El gato con botas: Ultimo deseo (ESP) J/V-L/MI 5:40 (S/D 4:00, 6:00)

SALA 3 TeacherMechy (ESP) J/V-L/MI 7:45 (S/D 8:00)

SALA 3 El demonio en el espejo (ESP) J/V9:45 (S/D 10:00)

SALA 4 Operación Fortune: EL gran engaño (ESP) J/V-S/D-L/MI 9:40

SALA 4 Plane: Alerta extrema (ESP) J/V-S/D-L/MI 7:35

SALA 4 Thebanshees of inisherin (SUB) J/V-S/D-L/MI 5:20

SALA 5 EL Brujo (ESP) J/V-S/D-L/MI 5:30, 7:30, 9:30

SALA 6 Rock dog: 3 (ESP) J/V-S/D 5:25

SALA 6 Megan (ESP) J/V-S/D 7:20 (L/MI 5:25, 7:20)

SALA 6 Llaman a la puerta (ESP) J/V-S/D-L/MI 9:25

SALA 7 Avatar: El sentido del agua (ESP) J/V-S/D-L/MI 6:00

SALA 7 Avatar: El sentido del agua (ESP) J/V-S/D-L/MI 9:35

Palacio del Cine (Sambil)

SALA 1 Avatar: El sentido del agua (ESP) J/V-S/D-L/MI 6:00, 9:35

SALA 3 Terrifier 2 (ESP) L/MI 9:25

SALA 3 El demonio en el espejo (ESP) J/V-S/D 9:40

SALA 3 Plane: Alerta extrema (ESP) J/V-S/D-L/MI 7:25

SALA 3 EL Brujo (ESP) J/V-S/D-L/MI 5:35

SALA 5 Rock dog: 3 (ESP) J/V-S/D-L/MI 5:30

SALA 5 TeacherMechy (ESP) J/V-S/D-L/MI 7:35

SALA 5 Operación Fortune: EL gran engaño (ESP) J/V-S/D-L/MI 9:40

SALA 6 Avatar: El sentido del agua (ESP) J/V-S/D-L/MI 5:00, 8:35

SALA 7 El gato con botas: Ultimo deseo (ESP) J/V 5:20 (S/D 4:35)

SALA 7 Megan (ESP) J/V-L/MI 7:20 (S/D 7:20, 9:25)

SALA 7 Project Gemini (ESP) J/V-L/MI 9:25

SALA 9 EL Brujo (ESP) J/V-S/D-L/MI 7:30, 9:30

SALA 9 El gato con botas: Ultimo deseo (ESP) J/V-S/D-L/MI 5:25

SALA 10 Llaman a la puerta (ESP) J/V-S/D-L/MI 9:45

SALA 10 Quiero bailar con alguien (ESP) J/V-S/D-L/MI 7:00

SALA 10 Rock dog: 3 (ESP) S/D 4:30

SALA 11 Black panther: Wakandaforever (ESP) J/V-L/MI 6:45, 9:45 (S/D 4:00, 7:00, 10:00)

Palacio del Cine (Blue Mall)

SALA 1 Avatar: TheWay of Water (SUB) J/V-S/D-L/MI 9:35

SALA 1 Babylon (SUB) J/V-S/D-L/MI 6:10

SALA 2 Avatar: TheWay of Water (SUB) J/V-S/D-L/MI 6:00

SALA 2 Babylon (SUB) J/V-S/D-L/MI 9:30

SALA 3 Thebanshees of inisherin (SUB) J/V-S/D-L/MI 5:20

SALA 3 Megan (SUB) J/V-S/D-L/MI 7:40

SALA 3 Plane: Alerta extrema (SUB) J/V-S/D-L/MI 9:40

SALA 4 Rock dog: 3 (ESP) J/V-S/D-L/MI 5:25

SALA 4 EL Brujo (ESP) J/V-S/D-L/MI 7:35

SALA 4 Black panther: Wakandaforever (SUB) J/V-S/D-L/MI 9:25

SALA 5 Puss in Boots: Thelastwish (ESP) J/V-S/D-L/MI 5:15

SALA 5 OperationFortune: Ruse de guerre (SUB) J/V-S/D-L/MI 7:20

SALA 5 Knock at thecabin (SUB) J/V-S/D-L/MI 9:35

SALA 6 Behindyou (SUB) J/V-S/D-L/MI 9:45

SALA 6 I wanna dance withsomebody (SUB) J/V-S/D-L/MI 7:00

SALA 6 Puss in Boots: Thelastwish (ESP) S/D 4:30

Palacio del Cine (Occidental)

SALA 1 El gato con botas: Ultimo deseo (ESP) S/D 4:00

SALA 1 Avatar: TheWay of Water (ESP) L-J/V-M/MI 5:45, 9:15 (S/D 6:00, 9:30)

SALA 6 Rock dog: 3 (ESP) S/D 5:00

SALA 6 Quiero bailar con alguien (ESP) J/V-S/D-L/MI 7:00

SALA 6 Megan (ESP) J/V-S/D-L/MI 9:40

SALA 8 El gato con botas: Ultimo deseo (ESP) S/D-M/MI 5:15

SALA 8 EL Brujo (ESP) J/V-S/D-L/MI 7:20

SALA 8 El demonio en el espejo (ESP) M/MI 9:20

SALA 8 Llaman a la puerta (ESP) L-J/V-S/D 9:20

SALA 9 EL Brujo (ESP) J/V-S/D-L/MI 5:30

SALA 9 Plane: Alerta extrema (ESP) J/V-S/D-L/MI 7:25

SALA 9 Operación Fortune: EL gran engaño (ESP) J/V-S/D-L/MI 9:30

NOVO CENTRO

1 BANSHEES OF INISHERIN LOS ESPIRITUS DE LA ISLA (Drama) (eng) n/a Lun-Vie, 6:40,9:20/Sab-Dom, 4:05,6:40,9:20 N/A 114 8376 DISNEY

2 DECISION TO LEAVE DECISION DE PARTIR (Drama) n/a n/a #¡REF! R/16 139 8696 DIAMOND

2 THE MENU EL MENU (Suspenso) (eng) n/a Lun-Vie, 6:25/Sab-Dom, 3:50,6:25 R/16 106 8382 DISNEY

3 BABYLON BABYLON (comedia) (eng) n/a Lun-Dom, 9:30 R/18 189 8594 PARAMOUNT

4 AFTERSUN AFTERSUN (Drama) (eng) n/a Lun-Vie, 8:00/Sab-Dom, 4:05,8:00 R/14 102 8670 INDEPENDIENTE

4 TUMBA Y QUEMA TUMBA Y QUEMA (documental) (spa) n/a Lun-Dom, 9:25 S/R 80 85522 CFD

5 THE FABELMANS LOS FABELMANS (Drama) (eng) n/a Lun-Vie, 7:35/Sab-Dom, 5:45,7:35 R/14 151 8383 UNIVERSAL

GALERIA 360

1 PUSS IN BOOTS: THE LAST WISH GATO CON BOTAS: EL ULTIMO DESEO (ANIMADA) (spa) n/a Lun-Jue, 6:25,8:50/Sab-Dom, 4:05,6:25,8:50 S/R 100 83912 UNIVERSAL

2 TEACHER MECHY TEACHER MECHY (comedia) (spa) n/a Lun-Dom, 4:45,7:10,9:35 S/R 98 85922 CFD

3 EL BRUJO EL BRUJO (comedia) (spa) n/a Lun-Vie, 6:35,8:55/Sab-Dom, 4:15,6:35,8:55 R/12 88 83872 CFD

4 THE TIGER’S NEST Spa EL NIÑO Y EL TIGRE (aventura) (spa) n/a Lun-Jue, 6:10 N/A 94 86892 DIAMOND

4 TEACHER MECHY TEACHER MECHY (comedia) (spa) n/a Lun-Jue, 8:30/Dom, 9:10 S/R 98 85922 CFD

4 BTS: YET TO COME IN CINEMAS BTS: YET TO COME IN CINEMAS (Concierto) (eng) n/a Vie, 7:00,9:30/Sab, 4:25,7:00,9:30/ Dom, 4:25,7:00 N/A 105 8738 CFD

5 KNOCK AT THE CABIN LLAMAN A LA PUERTA (Suspenso) (eng) n/a Lun-Vie, 4:50,7:00,9:25/Sab-Dom, 4:35,7:00,9:25 N/A 100 8599 UNIVERSAL

6 AVATAR: THE WAY ON WATER CXC AVATAR 2: EL CAMINO DEL AGUA (Acción) (eng) n/a Vie, 8:40/Sab, 3:20,6:00,8:40/Dom, 3:20,6:00 R/14 190 83886 DISNEY

6 BTS: YET TO COME IN CINEMAS CXC BTS: YET TO COME IN CINEMAS (Concierto) (eng) n/a Lun-Jue, 7:30/Dom, 8:00 N/A 105 87386 CFD

7 AVATAR: THE WAY ON WATER AVATAR 2: EL CAMINO DEL AGUA (Acción) (eng) n/a Lun-Vie, 8:25/Sab-Dom, 4:25,8:25 R/14 190 8388 DISNEY

8 I WANNA DANCE WITH SOMEBODY QUIERO BAILAR CON ALGUIEN (Drama) (eng) n/a Lun-Vie, 6:05,9:15/Sab-Dom, 3:00,6:05,9:15 N/A 144 8390 SONY

9 PLANE ALERTA EXTREMA (Acción) (eng) n/a Lun-Vie, 5:00,7:00,9:30/Sab-Dom, 4:30,7:00,9:30 R/16 107 8678 SUMMIT

10 ROCK DOG 3 Battlethe beat Spa ROCK DOG 3: ROCKEANDO JUNTOS (ANIMADA) (spa) n/a Sab-Dom, 4:35 S/R 100 85162 SUMMIT

10 M3GAN M3GAN (Suspenso) (eng) n/a Lun-Vie, 5:00,7:00,9:25/Sab-Dom, 7:00,9:25 R/16 102 8595 UNIVERSAL

Provincias

Palacio del Cine (Multiplaza Higüey)

SALA 1 El gato con botas: Ultimo deseo (ESP) M-MI-S/D 5:15

SALA 1 EL Brujo (ESP) J/V-S/D-L/MI 7:20

SALA 1 El demonio en el espejo (ESP) M/MI 9:20

SALA 1 Llaman a la puerta (ESP) L-J/V-S/D 9:20

SALA 2 El gato con botas: Ultimo deseo (ESP) S/D 4:00

SALA 2 Avatar: TheWay of Water (ESP) J/V-L/MI 5:45, 9:15 (S/D 6:00, 9:30)

SALA 3 EL Brujo (ESP) J/V-S/D-L/MI 5:30

SALA 3 Plane: Alerta extrema (ESP) J/V-S/D-L/MI 7:25

SALA 3 Operación Fortune: EL gran engaño (ESP) J/V-S/D-L/MI 9:30

SALA 4 Rock dog: 3 (ESP) S/D 5:00

SALA 4 Quiero bailar con alguien (ESP) J/V-S/D-L/MI 7:00

SALA 4 Megan (ESP) J/V-S/D-L/MI 9:40

Bavaro

1 AVATAR: THE WAY ON WATER Spa AVATAR 2: EL CAMINO DEL AGUA (Acción) (spa) n/a Lun-Vie, 8:20/Sab-Dom, 4:20,8:20 R/14 190 83882 DISNEY

2 PLANE Spa ALERTA EXTREMA (Acción) (spa) n/a Lun-Vie, 6:45,9:15/Sab-Dom, 4:15,6:45,9:15 N/A 107 86782 SUMMIT

3 PUSS IN BOOTS: THE LAST WISH GATO CON BOTAS: EL ULTIMO DESEO (ANIMADA) (spa) n/a Lun-Vie, 6:40,9:00/Sab-Dom, 4:20,6:40,9:00 S/R 100 83912 UNIVERSAL

4 KNOCK AT THE CABIN Spa LLAMAN A LA PUERTA (Suspenso) (spa) n/a Lun-Vie, 7:05,9:30/Sab-Dom, 4:40,7:05,9:30 N/A 100 85992 UNIVERSAL

San Juan de la Maguana

1 KNOCK AT THE CABIN Spa LLAMAN A LA PUERTA (Suspenso) (spa) n/a Lun-Vie, 6:55,9:20/Sab-Dom, 4:30,6:55,9:20 N/A 100 85992 UNIVERSAL

2 ROCK DOG 3 Battlethe beat Spa ROCK DOG 3: ROCKEANDO JUNTOS (ANIMADA) (spa) n/a Lun-Vie, 7:00/Sab-Dom, 4:40,7:00 S/R 100 85162 SUMMIT

2 PLANE Spa ALERTA EXTREMA (Acción) (spa) n/a Lun-Dom, 9:20 N/A 107 86782 SUMMIT

3 AVATAR: THE WAY ON WATER Spa AVATAR 2: EL CAMINO DEL AGUA (Acción) (spa) n/a Lun-Vie, 8:15/Sab-Dom, 4:15,8:15 R/14 190 83882 DISNEY

4 PUSS IN BOOTS: THE LAST WISH GATO CON BOTAS: EL ULTIMO DESEO (ANIMADA) (spa) n/a Lun-Vie, 6:40,9:00/Sab-Dom, 4:20,6:40,9:00 S/R 100 83912 UNIVERSAL

5 TEACHER MECHY TEACHER MECHY (comedia) (spa) n/a Lun-Vie, 7:10,9:35/Sab-Dom, 4:45,7:10,9:35 S/R 98 85922 CFD