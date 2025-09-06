Nuevas y muy populares: películas y series para maratonear en Netflix, HBO y Amazon

Aburrirte no es una opción y repetir las películas de siempre mucho menos. Dale un respiro a “la vieja confiable” y sal de tu zona de confort con estas nuevas series y películas que llegan a Netflix, Amazon y HBO para renovar tu lista.

¡Están dentro del top 10! Prepara tus palomitas y disfruta.

Estrenos y nuevas temporadas

Mi vida con los chicos Walter (Netflix)

image 196

2025 | 2 temporadas | 13+ | Drama

Tras una tragedia, una adolescente se muda a un pequeño pueblo y descubre nuevas lecciones sobre el amor, la esperanza y la amistad.

El sinuoso camino del derecho (Netflix)

image 197

2025 | Miniserie | 16+ | Drama

Una joven abogada con fuerte sentido de justicia se une a un bufete prestigioso y debe navegar el mundo legal bajo la tutela de un mentor exigente.

El mapa que me lleva a ti (Amazon Prime Video)

image 198

2025 | Película | Romance/Drama

Heather viaja por Europa antes de comenzar su futuro planeado, pero un encuentro con Jack despierta un romance inesperado que pondrá a prueba sus decisiones de vida.

Extraños: Sangre de mi sangre (Amazon)

image 199

2025 | Temporada 1 | Romance histórico

Una saga que viaja desde la Primera Guerra Mundial hasta las Tierras Altas escocesas, donde dos parejas destinadas luchan contra las fuerzas que buscan separarlas.

Destino Final: Lazos de sangre (HBO)

image 200

2025 | Película | 18+ | Terror

La franquicia regresa con su sexta entrega, explorando el origen del macabro sentido de justicia de la Muerte.

Pecadores (HBO)

image 201

2025 | Serie | Thriller

Dos hermanos gemelos regresan a su ciudad natal para comenzar de nuevo, pero un mal oculto los espera.

Con Michael B. Jordan, Hailee Steinfeld y Miles Caton. Dirigida por Ryan Coogler.

