Mientras las autoridades educativas de la República Dominicana destinan millones de pesos a campañas de propaganda y publicidad, intentando proyectar una imagen de una escuela ideal que en nada se asemeja a la realidad que viven nuestras comunidades, una parte considerable de los centros educativos públicos carece incluso de los recursos más básicos, como una simple butaca para los estudiantes.

Así lo aseguró la Asociación Dominicana de Profesores (ADP) en San Francisco de Macorís, por las presuntas precariades de algunos centros educativos, motivos por los cuales peligra el inicio del año escolar 2025-2026 en dicha demarcación de la provincia Duarte.

Robert Frías, presidente de la ADP en San Francisco de Macorís, aseguró al periódico Hoy que la necesidad de aulas en el país ha provocado un profundo malestar en amplios sectores de la sociedad dominicana, incluyendo en padres y tutorores de estudiantes de esa localidad cibaeña.

Robert Frías, presidente de APD en la provincia Duarte. (Archivo).



Frías recordó que, mediante la sentencia TC/0592/25, el Tribunal Constitucional exhortó al Estado dominicano y al Ministerio de Educación a realizar los estudios pertinentes con el fin de garantizar la construcción de las aulas necesarias en diversas demarcaciones, dando así respuesta a una situación que durante años ha sido ignorada.

«La realidad de San Francisco de Macorís es igual a la del país: hay centros educativos donde no será posible iniciar el año escolar por temas de infraestructura; no hay aulas necesarias, otras tienen problemas de filtraciones, grietas y falta de agua», dijo Frías.

Como ejemplo, Frías habló sobre la situacipón del Liceo Francisco Mariano Frías. «En medio de esta lamentable realidad, los padres, madres y amigos de esa escuela han tomado una decisión firme y valiente: no iniciar el año escolar en el referido centro», añadió.

Esta medida surge luego de años de espera, en los que han solicitado de manera reiterada la construcción de, al menos, dos aulas móviles que permitan albergar con dignidad la matrícula estudiantil de la comunidad de Naranjo Dulce, según el presidente de la ADP.

Padres decidieron no iniciar docencia

Durante una asamblea realizada en dicha comunidad, varios padres presentaron la propuesta de no iniciar las clases como forma de presión social, la cual fue aprobada de manera unánime por todos los presentes.

«Desde la ADP saludamos con respeto y respaldo esta acción, entendiendo que constituye una manifestación legítima de lucha por el derecho a la educación», indicó Frías.

Del mismo modo, exhortó a otras comunidades que padecen situaciones semejantes a levantar su voz y organizarse en defensa de la escuela pública.

«Solo mediante la unidad y la movilización será posible que el Gobierno, como administrador del Estado, asuma con responsabilidad y urgencia la solución de las precariedades y carencias que limitan de manera directa el buen funcionamiento del sistema educativo nacional», concluyó.

Acceso garantizado para todos

Pese a esa queja, en julio de este año, el ministro de Educación, Luis Miguel De Camps, había afirmado que el acceso a la educación pública está garantizado para todos los estudiantes en el año escolar 2025-2026, y que las situaciones detectadas están focalizadas en zonas específicas con alta concentración demográfica, como el Gran Santo Domingo y la provincia La Altagracia.

De Camps reiteró que ningún niño, niña ni adolescente quedará fuera del sistema educativo por falta de cupo, en cumplimiento del compromiso asumido por el presidente Luis Abinader.

Explicó que el Ministerio de Educación (Minerd) trabaja en paralelo sobre dos frentes: la gestión inmediata de solicitudes actuales y la proyección territorial basada en datos poblacionales, movilidad residencial y cambios de nivel educativo.