Peligra Serie de Titanes en Puerto Rico entre Licey y AC

A menos de dos días del evento, los Tigres del Licey habrían decidido no viajar a San Juan, Puerto Rico, para la segunda pata de la Serie de Titanes 2024 contra las Águilas Cibaeñas.

Ricardo Ravelo, presidente de los azules, ofreció unas declaraciones en la que planteaba la posibilidad de no asistir, debido a que hasta ahora “no hay avión, no hay hotel, no han pagado los viáticos de los peloteros”.

Ravelo se refiere al incumplimiento por parte de Felix Cabrera, presidente de Latin Events, a quien ya fue le fue comunicada la decisión..

“Ellos tenían hasta las 3 de la tarde del jueves para resolver eso, pero no han informado nada. En consecuencia, Licey no va a Puerto Rico” enfatizó Ravelo.

Dijo, además, que ya lo informó por escrito a todas las partes, a las Águilas y a Lidom, en el chat que tiene el grupo de la Serie de Titanes.

La primera parte de la Serie de Titanes se celebró el pasado 10 de noviembre en el estadio Citi Field, de los Mets de Nueva York. En esa oportunidad ganaron las Águilas, que también habían ganado los 3 juegos del 2023.

La Serie de Titanes 2024 ha estado llena de tropiezos. Los dos primeros juegos serían celebrados en Yankee Stadium, pero estos desistieron y se concentraron en la postemporada llegando hasta la serie mundial que perdieron ante los Dodgers.

Luego, hubo un intento de montar los dos juegos en el LoanDeport Park, de los Marlins de Miami, el cual fracasó.

Ravelo fue preguntado si Licey pudiera echar para atrás su decisión de no ir a Puerto Rico, en caso de que las cosas se resuelvan en las próximas horas.

“Creo que esto es definitivo pues no tendremos tiempo de prepararnos”.

Habría que esperar la decisión de Latin Events y las posibles consecuencias.