Pelota invernal: Licey, Gigantes, Estrellas y Leones ya tienen nueva fecha tras partidos pospuestos

La emoción de la pelota invernal sigue su curso, aunque la lluvia hizo de las suyas. Los Tigres del Licey vs. Gigantes del Cibao y Estrellas Orientales vs. Leones del Escogido fueron pospuestos, pero la Liga Dominicana de Béisbol ya anunció cuándo se jugarán.

Los partidos se celebrarán el lunes 20 de octubre: los Tigres del Licey recibirán a los Gigantes en el Estadio Julián Javier, a las 7:00 de la noche, mientras que Estrellas Orientales se medirán a los Leones del Escogido en el Estadio Quisqueya, a las 7:15 de la noche.

Lea más: Estrellas dejan en terreno Escogido; Sanó lidera ofensiva con jonrón

Con esta reorganización, los fanáticos podrán disfrutar de la acción y la pasión que caracterizan a la temporada invernal dominicana.