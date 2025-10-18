Pelota invernal: Licey, Gigantes, Estrellas y Leones ya tienen nueva fecha tras partidos pospuestos

Estadio Quisqueya. Foto| HOY| Chaimy Soriano.

La emoción de la pelota invernal sigue su curso, aunque la lluvia hizo de las suyas. Los Tigres del Licey vs. Gigantes del Cibao y Estrellas Orientales vs. Leones del Escogido fueron pospuestos, pero la Liga Dominicana de Béisbol ya anunció cuándo se jugarán.

Los partidos se celebrarán el lunes 20 de octubre: los Tigres del Licey recibirán a los Gigantes en el Estadio Julián Javier, a las 7:00 de la noche, mientras que Estrellas Orientales se medirán a los Leones del Escogido en el Estadio Quisqueya, a las 7:15 de la noche.

Con esta reorganización, los fanáticos podrán disfrutar de la acción y la pasión que caracterizan a la temporada invernal dominicana.

Merilenny Mueses

Merilenny Mueses

Licenciada en Comunicación Social, graduada Magna Cum Laude. Apasionada por contar historias que inspiran y conectan. Creo en el poder de las palabras para transformar realidades y en los atardeceres como recordatorio de que la belleza de lo simple es majestuosa.

