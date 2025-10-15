Pelota invernal: rotación del Licey para los primeros cinco juegos de la temporada 2025-26

Los Tigres del Licey anunciaron su rotación para los primeros cinco partidos de la temporada 2025-26 de la Liga de Béisbol Profesional de la República Dominicana.

César Valdez, estelar e histórico lanzador derecho del equipo azul, será el pitcher abridor en el encuentro de este miércoles 15 a partir de las 7:30 de la noche ante los visitantes Leones del Escogido en el estadio Quisqueya Juan Marichal de Santo Domingo.

LEA: Cada equipo se ve como campeón: Desde hoy arranca el Campeonato de Béisbol Invernal 2025-26

Al día siguiente (jueves 16), el derecho Cameron Gann hará su debut con el uniforme de los 24 veces campeones en la visita al estadio Julián Javier para chocar con los Gigantes del Cibao desde las 7:00 de la noche.

Paolo Espino debutará con el glorioso equipo capitaleño y subirá al montículo contra los Gigantes el viernes 17 en el Quisqueya Juan Marichal en el desafío pautado para iniciar a las 7:30 de la noche.

El sábado 18, cuando el Licey funga como visitante en el estadio del Ensanche Quisqueya ante los Leones a partir de las 4 de la tarde, será Radhamés Liz el encargado de comenzar en la lomita.

Albert Abreu tendrá la responsabilidad de iniciar el desafío del domingo 19 en el estadio Cibao de Santiago de los Caballeros desde las cuatro de la tarde contra las Águilas Cibaeñas.