Para muchos padres, llevar a sus hijos a cortarse el cabello puede convertirse en una experiencia estresante. Pero lo que pocos consideran es que, más allá del servicio, el lugar que eligen puede hacer toda la diferencia. A simple vista, una peluquería de adultos puede parecer funcional para todos, pero la realidad es muy distinta cuando se trata de niños.

Frente a esta realidad, el modelo de peluquería infantil se posiciona como una alternativa cada vez más necesaria.

En estos espacios, el ambiente está 100% adaptado a las necesidades de los niños: música infantil, zona de juego y una atmósfera libre de conversaciones o contenidos inapropiados, al menos así lo asegura Jenny Esquea, propietaria de “Corte Kids”, quien además, indica que la paciencia, el respeto y la empatía son elementos claves para garantizar una agradable experiencia.

De acuedo con la joven empresaria, el lugar donde un niño se corta el cabello puede influir en su comodidad y en cómo vive la experiencia.

Agregó que algunos barberos de peluquerías convencionales no están preparados para tratar con niños. «Un pequeño que llora, se mueve demasiado o simplemente tiene sensibilidad sensorial puede ser visto como una molestia», por lo que asegura que la falta de paciencia y empatía hace que lo que debería ser una visita sencilla, se convierta en un momento tenso para todos.

Jenny Esquea, quien lleva más de cinco años en el mercado del estilismo, ofrece cuatro razones del por qué elegir una peluquería con concepto infantil.

¿Peluquería de adultos o infantil?

Más que un simple corte:

Es recomendable tomar en cuenta que en peluquerías de adultos es común encontrar música para mayores, pantallas con contenido inapropiado e incluso bebidas, puede ser un entorno abrumador para los más pequeños. «Como dicen algunos padres: Es como llevarlo a una discoteca”.

Ambientes no pensados para niños:

Evitar espacios con música para mayores, pantallas con contenido inapropiado e incluso bebidas y hooka.

Falta de preparación:

Algunas barberos no están entrenados para manejar niños inquietos o con sensibilidad sensorial, lo que puede generar incomodidad o llanto. Cada vez más padres optan por peluquerías diseñadas para niños: música adecuada, zonas de juego y un ambiente seguro y amigable.

Profesionales con paciencia y empatía

En estos espacios, generalmente el personal recibe formación especial para atender a niños de todas las edades, sin prisas ni malestar. Sillas temáticas, juguetes montesori, pequeños premios y detalles que transforman un simple corte en un momento positivo que los niños asocian con diversión.

Sobre Corte Kids

Propuestas como “Corte Kids”muestran cómo un ambiente pensado para la infancia puede convertir el corte de cabello en una experiencia segura, alegre y sobre todo memorable.

Pero más allá de lo visual, lo más importante es el equipo humano, Jenny asegura que «aquí las peluqueras están entrenadas específicamente para manejar a niños de todas las edades y temperamentos. Desde los que se portan como unos campeones, hasta los que hacen berrinches o no soportan que les toquen la cabeza». El enfoque como empresa es la paciencia, el respeto y la empatía, manifestó.

Reiteró que este concepto de peluquería infantil, también apuesta por una experiencia completa: desde sillas en forma de carritos, hasta pequeños premios o certificados de “primer corte”, cada detalle está pensado para que el niño asocie el momento con algo positivo que les provoque volver.

En un mundo que cada vez presta más atención al bienestar infantil, elegir una peluquería diseñada para ellos no es un lujo, es una necesidad. Porque un buen corte de pelo no solo se ve bien, también se siente bien.

