“Pena ejemplar”: la promesa de las autoridades en casos de violación que estremecen a RD

República Dominicana permanece conmocionada ante casos recientes de violaciones grupales. En agosto, se reportaron dos hechos que estremecieron al país: el de una joven de 21 años en Villa González, quien fue drogada y abusada sexualmente por siete hombres y se enteró meses después al circular los videos, y el de una adolescente de 13 años en San Francisco, víctima de una agresión similar.

Ante estos hechos, las autoridades dominicanas han emitido mensajes contundentes. El presidente Luis Abinader aseguró durante la rueda de prensa semanal que espera que la justicia aplique «todo el peso de la ley» contra los implicados.

«Esos no son hombres, son salvajes y cobardes; espero que todo el peso de la ley caiga sobre ellos», expresó el mandatario.

Por su parte, la fiscal del Distrito Nacional, Rosalba Ramos, aseguró que el Ministerio Público hará cumplir la justicia. «Estamos preocupados», dijo, y agregó: «Ustedes pueden estar seguros de que el Ministerio Público va a hacer su trabajo, el video está muy claro y se puede identificar a las personas que participaron; habrá una pena ejemplar».

Ramos resaltó la relevancia de la reforma del Código Penal: «Son de las cosas por la que agradecemos que ya en nuevo Código Penal esté aprobado, que (aunque no cuenta) para este tipo de procesos -porque su aplicación será en un año-, vemos la necesidad que había para la reforma del código», señaló a CDN.

La procuradora general de la República, Yeni Berenice Reynoso, también lanzó un mensaje a quienes difunden este tipo de contenidos:

«Toda persona o plataforma de medios que haya publicado foto o vídeo de la joven víctima de la atroz violación grupal en Villa González debe eliminarla inmediatamente. No se convierta en un violador digital de su dignidad e intimidad. No la revictimice», indicó la titular del Ministerio Público en su cuenta de X.

El caso de Villa González

Imputados en caso de violación grupal en Villa González.

El hecho ocurrió en marzo, cuando la joven se encontraba en un establecimiento de Palmar Abajo, municipio de Villa González, junto a una amiga. Según la investigación, la víctima comenzó a sentirse indispuesta y dos de los acusados se ofrecieron a llevarla a un centro de salud; en lugar de eso, la trasladaron a una residencia en La Javilla, donde fue agredida sexualmente.

Los imputados son José Alfonso Rubiera Rodríguez (Fonso), Delfri de Jesús Rodríguez (Yiyo), Edwin Manuel Castro Guzmán (El Guaro), Javier Eduardo Núñez Toribio y/o Javier Núñez (Bebé), Oniel Rafael Pichardo Martínez (Contreras) y Yamir Fernando Pérez Toribio (Ferrere). Otro de los acusados continúa prófugo.

El Ministerio Público imputa a los señalados los cargos de violación sexual, asociación de malhechores y atentado sexual por medios electrónicos, y solicitó prisión preventiva como medida de coerción.

El caso de San Francisco

En San Francisco, una adolescente de 13 años fue drogada y abusada sexualmente. La justicia impuso tres meses de prisión preventiva contra los imputados Randy Batista (18) y Brahian Sterlin Liriano (19), arrestados el 22 de agosto, quienes cumplirán la medida en el Centro de Corrección y Rehabilitación (CCR) Vista al Valle.

El fiscal litigante Kelvin Pimentel presentó evidencias de que el abuso ocurrió el 13 de agosto, mientras la víctima compartía con los imputados y otros menores en la casa de una amiga. Según la investigación, los agresores suministraron sustancias narcóticas a varias adolescentes, provocando que la víctima perdiera el conocimiento y fuera agredida sexualmente.

La adolescente fue atendida posteriormente en un centro hospitalario. Además, el expediente indica que al despertar se encontraba en la casa de uno de los agresores junto a otros cuatro jóvenes, tres de ellos menores de edad, quienes también están siendo investigados.

