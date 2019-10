Peña Guaba niega partidos minoritarios pedirían a Leonel Fernández irse del PLD

El secretario general del Foro Permanente de Partidos Políticos de la Republica Dominicana(FOPPPREDOM), aseguró hoy que nunca le han hablado al ex presidente Leonel Fernández sobre su posible salida del Partido de la Liberación Dominicana (PLD).

“Una decisión de ese tipo es exclusiva del doctor Fernández y su equipo , no de partidos aliados. Ningún miembro de partido aliado se va atrever hacerle esa propuesta a un hombre que ha sido miembro del PLD por 43 años, esa es una decisión muy personal y particular”, dijo Guaba.

Y agregó: “Ahora bien, su decisión sí gozará del apoyo y respaldo de los partidos que sí lo han apoyado hasta ahora”.

Aclaró que aunque “no tiene vela en ese entierro”, están claro de su posición de apoyo Fernández, razón por lo cual si su decisión fuese esa, “no negaremos a la población nuestra posición”. Indicó que muchos sectores han querido decir que el ex mandatario no tiene posibilidades de ser candidato , posición que a su juicio no es cierta.

Citó que la sentencia del TSE 052-2019TSE en el numeral 8.8 , deja claro la condición de Precandidato y resalta por ello que Fernández no tiene impedimento alguno a ser candidato por otro partido, ya que el inciso 4 del artículo 49 de la Ley 33-18 y los artículos 134 y 135 de la Ley 15-19 solo se lo impiden a quien ha sido.