Peña pega su doble 29 y anota tres en victoria Astros

Jeremy Peña está teniendo una gran temporada con los Astros de Houston..

Astros6
Texas3

HOUSTON .AP. Zach Cole conectó un jonrón e impulsó tres carreras tras reemplazar al toletero lesionado Yordan Álvarez en la alineación, y los Astros de Houston vencieron a los Rangers de Texas 6-3.

Por los Astros, los dominicanos Jeremy Peña de 4-2, incluido su doble 29 y tres anotadas. Jesús Sánchez de 3-1, Yainer Díaz de 3-0.

Bravos11
Nacionales3

WASHINGTON .AP. Matt Olson se fue de 5-4 con un jonrón de tres carreras, Spencer Strider permitió solo una anotación en siete episodios y los Bravos de Atlanta vencieron 11-3 a los Nacionales de Washington.
Por los Bravos, el dominicano Marcell Ozuna de 4-1.

Mellizos7
Yankees0

MINNEAPOLIS .AP. Simeon Woods Richardson ponchó a 11, la mayor cantidad de su carrera, en seis entradas y Austin Martin impulsó cuatro carreras el lunes por la noche para liderar a los Mellizos de Minnesota a una victoria de 7-0 sobre los Yankees de Nueva York.

Orioles4
M. blancas1

CHICAGO .AP. Colton Cowser conectó un jonrón de tres carreras, Kyle Bradish lanzó cinco sólidas entradas y los Orioles de Baltimore derrotaron 4-1 a los Medias Blancas para extender la racha de derrotas de Chicago a cuatro juegos.

Por los Orioles, el dominicano Samuel Basallo de 3-1, con dos anotadas.

Azulejos2
Rays1

AMPA, Florida.AP. Trey Yesavage ponchó a nueve para establecer un récord de Toronto para un debut en las Grandes Ligas, y George Springer conectó un sencillo que rompió el empate en la undécima entrada para que los Azulejos vencieran 2-1 a los Rays de Tampa Bay.

Por Toronto, Vladimir Guerrero Jr. de 4-0. Por los Rays, Junior Caminero 4-0

