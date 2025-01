Peña y Huerta parten a Argentina  para representar a RD en el LAAC

Los golfistas Rhadamés Peña y Rodrigo Huerta serán los encargados de representar a la República Dominicana en la 11ª edición del Latin American Amateur Championship (LAAC), que tomará lugar del 16 al 19 de este mes de enero en Pilar Golf Club, Argentina.

Peña ya ha jugado este importante evento en las ediciones del 2016, 2018, 2019, 2020, 2022, 2023 y 2024, mientras que para Huerta será su segunda experiencia en el torneo que reúne a participantes de 29 países en un “field” de 108 jugadores.

El Mexicano Santiago de la Fuente (-10) fue el ganador de la edición del 2024, donde Rhadamés Peña terminó empatado en el puesto 25 y Huerta en un múltiple empate en el lugar 43.

El campeonato, que se jugará a 72 hoyos (juego por golpes), tiene como objetivo desarrollar aún más el golf en América del Sur, América Central, México y el Caribe. Las plataformas de ESPN cubrirán el evento en Argentina, así como en toda América Latina y Estados Unidos. Otras cadenas serán SuperSport (África), Fox Sports (Australia), TSN (Canadá), Warner Bros. Discovery Sports (Europa), SBS Sports (Corea del Sur), SPOTV (Sudeste Asiático), y Sky Sports (Reino Unido). Toda la cobertura también se retransmitirá en directo en la página web oficial del campeonato: LAACgolf.com.



Invitaciones y Exenciones

El campeón recibirá una invitación al Masters Tournament y exenciones para The Open, el U.S. Open, The Amateur Championship, y el U.S. Amateur Championship de 2025; el subcampeón (es) recibirá exenciones para las etapas finales de clasificación de The Open y el U.S. Open de 2025; y además, el subcampeón y quien ocupe el tercer lugar recibirán una exención para The Amateur Championship.

Pilar Golf Club

Inaugurado en 1992 y diseñado por el Grupo Ronald Fream, Pilar Golf se encuentra a unos 60 kilómetros al norte de la Ciudad de Buenos Aires. El campo, que cuenta con 27 hoyos, ha albergado grandes campeonatos, entre ellos el Abierto de la República, eventos de la PGA de Argentina, múltiples ediciones del Women’s Amateur Latin America y la edición inaugural del Latin America Amateur Championship. Además, es la sede de las oficinas de la Asociación Argentina de Golf.

