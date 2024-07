Penalista Laura Acosta: «Este Código Penal es prehistórico, no moderno»

La comunidad jurídica en República Dominicana no ha sido tímida respecto a la posición sobre el Código Penal, sino que está hastiada de manifestar en los tribunales que se aplique dicha normativa.

Así lo aseguró la penalista Laura Acosta, quien criticó a los legisladores que han conocido la pieza, una práctica que dista de la realidad que les enseñan a los abogados en las universidades.

«Las leyes en la República Dominicana es una estafa piramidal; porque en la práctica, lo que estamos haciendo es ejerciendo esta profesión, y lo que quiero es colgarlas todas, porque el derecho para el cual estudié no es lo que están haciendo los legisladores. Ustedes los periodistas van a vivir con ese arroz con mango», dijo Acosta.

«Van a aprobar esto porque ellos creen que lo saben todo. ¿Sabes cuándo se van a arrepentir? Cuando nos llamen cuando estén imputados por uno de estos toyos», dijo la abogada, quien habló durante el almuerzo del Grupo Corripio.

Aseguró que la pieza legislativa está redactada de tal manera que provocará «con serios problemas procesales prácticos». Señaló que «todos los (legisladores) que han participado en el Congreso en los últimos 20 años son responsables».

«La prueba de que es el mismo Código es que aquí hay sanciones penales para cosas que ya están sancionadas en algunas leyes», dijo. Y añadió: «Este Código nadie lo ha revisado ni siquiera para actualizarlo. O sea, cada vez que hablamos de este Código es el mismo texto».

La togada aseveró que «el problema más grave» es que se volvería a la «íntima convicción» para las condenas. «Es decir, que lo que adelantamos con la promulgación del Código Procesal Penal, volvemos para atrás, porque la amplio margen que tiene un juez para decir si una cosa es o no es una infracción penal es grandísima», dijo.

Acosta criticó otras intrígulis de la redacción del Código, y el desconocimiento de las consecuencias prácticas del ciudadano. «Y no me importa quién lo haya redactado. Primero, esto es prehistórico, no es moderno. Segundo, volver a la íntima convicción es cretáceo. (…) Estamos invetando y mezclando mansos con cimarrones», arremetió.