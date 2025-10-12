Penny Báez lanza su podcast “Pa’ Allá Voy” con una propuesta que busca inspirar

Penny Báez lanza su podcast “Pa’ Allá Voy” con una propuesta que busca inspirar

En un ambiente lleno de glamour, rodeada de comunicadores, amigos y familiares, la comunicadora Penny Báez presentó oficialmente su podcast “Pa’ Allá Voy”, que saldrá al aire cada domingo a las 8:00 de la noche.

“Gracias por asistir. Me siento muy emocionada porque emprendo un proyecto que soñaba”, expresó Báez durante el lanzamiento. Agregó que su propuesta busca marcar la diferencia: “Hay muchos podcast, pero no todos se dedican a temas que realmente impactan nuestras vidas”.

Penny adelantó que tiene en agenda entrevistas con grandes figuras de la vida nacional, con la intención de ofrecer contenido que aporte valor a la sociedad. “No vengo a buscar views. Si llegan, bienvenidos serán. Lo que persigo es una conversación inteligente que aporte a mi país”, afirmó.

El proyecto combinará las plataformas Instagram, Facebook y YouTube para alcanzar una mayor audiencia. Aunque Báez ha estado ligada al deporte a través de los programas Impacto Deportivo Radio y Televisión, esta vez apuesta por abordar temas como salud mental, tecnología, familia, sexualidad y relaciones de pareja, entre otros. El evento de presentación fue conducido por Franklin Mirabal.

Fausto Mata, primer invitado del podcast

El primer episodio de Pa’ Allá Voy contará con la participación del popular humorista Fausto Mata, quien, según Penny, ofreció una entrevista cargada de emociones y confesiones personales. “Al escuchar a Fausto me conmoví. Además de ser un gran humorista, Mata tiene una historia interesante que deja muchas lecciones de vida”, comentó la comunicadora.

En la conversación, Mata habló sobre sus luchas personales y su batalla contra la depresión, mostrando una faceta humana y profunda detrás de su reconocido sentido del humor.

Diversos escenarios

El podcast será grabado en distintos escenarios de la capital y del interior del país. “Espero contar con el apoyo de la gente que me sigue y aprecia, y también atraer a nuevas audiencias que puedan conocer y aprender de esta nueva faceta comunicacional que presento al país”, concluyó Penny Báez.

