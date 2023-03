¿Pensado ir a Colombia? Aerolínea lanza oferta a 5 dólares

Arajet, la primera línea aérea de tarifas bajas del Caribe, lanzó una campaña para impulsar el turismo colombiano hacia República Dominicana con una promoción de sólo 5 dólares más impuestos para las rutas que conectan a Santo Domingo con Bogotá, Medellín, Cartagena, y Barranquilla.

Con esta estrategia Arajet busca seguir impulsando el tráfico de turistas entre ambas naciones, donde los colombianos se han colocado en 2023 como la tercera nación más importante para República Dominicana como país emisor de turistas.

“Durante cuatro días, del 16 al 19 de marzo, ofreceremos una tarifa increíble de $5USD exclusiva para nuestros clientes en Colombia en arajet.com para conocer República Dominicana” señaló José María Alvarado, Chief Commercial Officer de Arajet. “Con el Vuelatón no hay excusa para que los colombianos no disfruten este año de sus vacaciones, pues no existe una promoción comparable en el mercado”, aseguró.

Esta promoción ofrece una cantidad limitada de asientos con descuento, y es válida para volar desde el 27 de marzo hasta el 28 de octubre 2023 (exceptuando las fechas del 31 de marzo al 9 de abril, y 1ro de julio al 15 de agosto 2023). Invitamos a nuestros clientes a adquirir sus boletos y conocer términos y condiciones en www.arajet.com