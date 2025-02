¿Pensando en un nuevo aire acondicionado para tu hogar, oficina o negocio?

Las olas de calor son cada vez más intensas y frecuentes, y mantener un hogar fresco y confortable se ha vuelto una necesidad fundamental para toda la familia. Pero ¿qué pasaría si te dijéramos que puedes tener un aire acondicionado que no solo enfría mejor, sino que también protege tu bolsillo y el futuro de tus hijos? Aunque palabras como “refrigerante” te sean lejanas, es importante que entiendas lo que esto representa para ti y tu familia.

Imagina que el refrigerante es como la sangre que corre por las venas de tu aire acondicionado: es el elemento vital que hace posible que tu equipo pueda enfriar tu hogar. Este líquido especial absorbe el calor de tu habitación y lo transporta hacia el exterior, creando ese ambiente fresco que tanto disfrutas. La elección del refrigerante correcto no solo determina la eficiencia de tu equipo, sino también su impacto en el medio ambiente y tu economía. El refrigerante R32 representa la última generación de estos «fluidos vitales», ofreciendo mayor seguridad, rendimiento y menor impacto ambiental que sus predecesores.

«La transición global hacia refrigerantes de bajo potencial de calentamiento está liderada por el R32, que emerge como la alternativa más eficiente, ofreciendo una mejora de hasta un 12% en eficiencia energética y una reducción de dos tercios en GWP (675 vs 2088). Esta tecnología ya está probada globalmente con más de 190 millones de unidades instaladas, siendo adoptada por más de 230 países y respaldada por más de 50 fabricantes, lo que demuestra su madurez y confiabilidad en el mercado», destaca Milena Santos, Senior director of Marketing and Customer Experience en Daikin Applied Latin America.

La transición hacia equipos con R32 no es solo una tendencia; es una evolución necesaria en la forma en que climatizamos nuestros espacios. Representa la perfecta combinación entre eficiencia, seguridad y responsabilidad ambiental. Al elegir un equipo mini split con R32, no solo estás optando por la mejor tecnología disponible, sino que también estás haciendo una elección inteligente para el futuro de tu hogar y del planeta.

¿Pero qué significa esto para tu hogar, oficina o negocio? Aquí te explicamos 10 razones por las que deberías considerar un mini split con R32: