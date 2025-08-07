Pensión ofreció ADN ancianos parece murió bajo escombros

La pensión que el Ayuntamiento del Distrito Nacional prometió a ancianos que desalojó el 22 de octubre de La Yagüita de los Jardines del Norte, parece quedó bajo los escombros de sus casitas, derribadas con el argumento de que estaban en la acera, lo que desmienten y afirman que no había cuando llegaron al lugar y en reuniones sobre el desalojo, autoridades nunca presentaron siquiera planos para construirlas.

Dicen ni calles tenían.

Herminio de la Cruz Soriano, de 80 años, es uno de los que recibió la promesa de la alcaldía. Ha sufrido cuatro derrames cerebrales y vive en condiciones precarias, porque su estado le impide trabajar. Pero a diez meses aún aguarda.

“Que miren mi condición, esto es difícil de sobrellevar, lo que me dieron de indemnización lo usé para pagar el alquiler del ranchito que conseguí y para medicamentos, ya eso va lejos”, expone.

La comisión que acudió a negociar con los dueños de viviendas y pequeños negocios, la mayoría de comida, incluyó en la lista a los envejecientes Encarnación Osoria, Paula Polanco y Laura Díaz, madre de Narcisa Cenobia Díaz, que por su edad no calificaba para la ayuda. Ninguno la ha recibido.

“Oramos para que el Señor bendiga a la alcaldesa Carolina Mejía, la prospere y a su familia y que recuerde a esas personas que ya no pueden trabajar y que la gente que envió a tratar el tema le informó que les darían pensión”, expresa Cristina Casilla, desalojada a la que ofrecieron empleo y le incumplieron y que “gracias a Dios” ya tiene.

A Santa Saturnina Toribio, Altagracia Castillo y José Miguel igual les dejaron “en el aire” con la oferta de trabajo.

Los afectados lamentan que hayan sido usados términos como casuchas y arrabal para referirse a sus moradas. Incluso por vecinos con los que convivieron en armonía durante más de 35 años.

Niegan que en el área hubiera talleres de mecánica como fue informado a la prensa, que la cantidad de personas beneficiadas con el parque lineal que construyó el cabildo sea de 15, 300, pues la comunidad no llega a 400 familias y aclaran que las plantas sembradas tampoco son 87 árboles nativos y 125 ornamentales, porque en el reducido espacio no cabe ni la cuarta parte.

La maleza ahoga las plantas sembradas en el parque lineal.

Más calles para parqueo

La adecuación incluyó la ampliación de las calles Primera y Central, esta recibió asfalto solo en la parte ampliada y en los lados que estaban más deteriorados y ya ha necesitado retoque. Ahora la anchura de las dos vías beneficia también a los conductores que aparcan sus vehículos a ambos lados todo el día.