Pep Guardiola afirma que no volverá a dirigir al FC Barcelona

El futuro de Pep Guardiola como técnico es incierto. El actual estratega del Manchester City ha dejado entrever que podría salir de esta institución una vez que cumpla con su contrato. En este contexto, algunos comunicadores y aficionados del FC Barcelona se han planteado la posibilidad de que el legendario estratega regrese al Camp Nou para ayudar a salir al equipo de sus amores de la crisis en la que se encuentra actualmente.

En una conferencia de prensa reciente, Guardiola habló sobre la situación de Joao Cancelo y Bernardo Silva, y también tuvo palabras sobre un posible regreso al Barcelona. El estratega español, durante un evento del Legends Trophy del Club de Golf Empordá, un torneo de golf exclusivo para exfutbolistas, descartó su llegada al club blaugrana.

Cuando se le preguntó si estaba cerrada la puerta a su posible regreso al Barcelona en el futuro, Guardiola fue muy concreto en su respuesta: «Sí, la puerta está cerrada».

Guardiola también habló sobre la destitución de Xavi Hernández como técnico del Barcelona. El actual técnico del Manchester City afirmó que no es su culpa que se comparara el estilo de juego de Xavi con el que él implementó en Can Barça. «Te aseguro que no es mi culpa. Lo que haya podido pasar no es mi culpa, llevo 14 años fuera de Barcelona y no soy sospechoso de nada en este sentido».