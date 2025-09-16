Pepca solicita a Nuria Piera programas sobre presuntas irregularidades en SeNaSa

La Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (Pepca) solicitó formalmente a la periodista Nuria Piera la entrega, a la mayor brevedad posible, de todas las emisiones de su programa «N Investiga» en las que se exponen las presuntas irregularidades en el Seguro Nacional de Salud (SeNaSa).

El requerimiento fue hecho a Piera mediante una carta, fechada este martes 16 de septiembre, y firmada por la titular de la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (Pepca), Mirna Ortiz.

«Luego de extenderle un cordial saludo, por medio de la presente, tengo a bien solicitar de su colaboración a los fines de que a la brevedad posible nos sean remitidas todas las emisiones del programa televisivo que usted produce, respecto a las investigaciones realizadas referentes a acciones fraudulentas cometidas a lo interno del Seguro Nacional de Salud (SENASA)», se lee en el escrito al que tuvo acceso el periódico Hoy.

De igual forma, en el documento se destaca que la petición se realiza en virtud del artículo 285 del Código Procesal Penal dominicano.

