Pepe Abreu a empresarios: Olvídense de la cesantía y concéntrense en otra cosa

El presidente de la Confederación Nacional de Unidad Sindical (CNUS), Rafael (Pepe) Abreu, advirtió este miércoles al sector empresarial que los sindicalistas no permitirán que la cesantía sea tocada cuando la reforma al Código de Trabajo (Ley 16-92) sea reintroducida en el Congreso Nacional durante la próxima legislatura, que quedará abierta a partir del 16 de agosto.

«Olvídense de ese tema, porque esa negociación le toca hacerla con ANJE, la Asociación Nacional de Jóvenes Empresarios, a los relevos (sindicalistas) que lleguen. Si ellos consideran que un mundo de trabajo precario, de contratación libre, sin compromiso, les es mejor, entonces que ellos se responsabilicen de hacerlo», pronunció Pepe Abreu.

Afirmó que los actuales representantes del movimiento sindical no cargarán con el peso histórico de ser parte de la eliminación o de imponer un tope a la cesantía, y que, al parecer —según sus declaraciones—, tampoco los políticos están dispuestos a hacerlo.

«Nosotros no vamos a cargar con ese tema histórico, y aquí parece, por lo que se ve, que tampoco los políticos están dispuestos a hacerlo. Entonces, olviden ese temita y concéntrense en otra cosa, porque ese no les va a dar resultados», enfatizó el defensor de los derechos laborales.

De igual modo, Pepe Abreu aclaró que la cesantía no es un derecho adquirido, como los empresarios han querido venderlo, sino un derecho eventual. «Si yo renuncio, el empresario puede pagarme la cesantía si él quiere», detalló.

Rafael (Pepe) Abreu, presidente de la Confederación Nacional de Unidad Sindical (CNUS)

Además, recordó que el Código de Trabajo vigente contiene 19 acápites que establecen los tipos de violaciones que un empleado puede cometer y perder así el beneficio del pago de la cesantía, por lo que no se explica la insistencia del sector empresarial en “ponerle un techo”.

«En el fondo, el interés (de los empresarios) es ponerle un techo a la denominada cesantía. Ese es el interés único», dijo.

Continuó: «Son 19 acápites del código actual, que establecen tipo de violaciones que un empleado puede cometer, que le hacen no participe del beneficio del pago de la cesantía. Entonces, es por eso que no se explica esa actitud, que llegó al extremo, de recientemente decir que los trabajadores dominicanos, por el tema, dicen ellos, de los costos laborales no salariales, elevan su costo a 220% en dos décadas, y que eso es tan alarmante que le impide a la empresa competir, aumentar los salarios y le impide a los empresarios formalizar los trabajos».

Las declaraciones del presidente de la Confederación Nacional de Unidad Sindical (CNUS) fueron ofrecidas durante una entrevista realizada en el programa televisivo El Día, que conducen los periodistas Edith Febles, Germán Marte y Amelia Deschamps.

