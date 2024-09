Pepe Aguilar revela que pagó la lujosa boda de Ángela Aguilar y Christian Nodal

El enlace matrimonial de Christian Nodal y Ángela Aguilar sorprendió a muchos, pues los intérpretes de regional mexicano contrajeron nupcias aproximadamente un mes después de hacer pública su relación amorosa y dos meses después que el sonorense confirmó su truene con la rapera argentina y madre de su única hija, Julieta Cazzuchelli ‘Cazzu’.

Los enamorados celebraron su unión bajo las leyes mexicanas en una lujosa hacienda de Morelos y solo asistieron sus seres queridos más cercanos. Incluso, dos de sus hermanos brillaron por su ausencia.

Tras la controversia que desató en redes sociales por la boda, Pepe Aguilar confesó que cubrió todos los gastos de la fiesta como corresponde, según las tradiciones mexicanas.

El discurso que le dio Pepe Aguilar a su hija Ángela Aguilar en la boda con Christian Nodal

El intérprete de ‘Por mujeres como tú’ compartió detalles sobre el enlace matrimonial de su hija menor con Nodal en una entrevista que concedió para ‘Los 40 Colombia’.

El tema salió a relucir cuando una conductora cuestionó al cantante sobre la fiesta: “¿Su mercé pagó el matrimonio? Yo sé que en México las niñas tienen sus XV, aquí como que puede que no pase y se supone que el papá de la novia es quien paga la boda”.

“Es que no te queda de otra, yo no quería. Pues sí, me chingue. ¿Y qué crees? Mi yerno no me dijo: ‘Oiga, suegro, no quiere que le ayude en algo’, ni madres”, respondió Pepe Aguilar.

La respuesta de Pepe Aguilar sorprendió a los conductores del programa, quienes de inmediato tacharon a Christian Nodal de ‘tacaño’. No obstante, el intérprete de ‘Prometiste’ defendió a su yerno: “No es tacaño”.

“Es una persona que respeta la cultura y las tradiciones”, comentó otro conductor.

¿Cuánto costó la boda de Christian Nodal y Ángela Aguilar?

En esa misma charla, una conductora cuestionó al patriarca de la dinastía Aguilar sobre la cantidad de dinero que pagó para cumplir con el deseo de su hija, pero él no quiso responder, por lo que hasta el momento se desconoce cuánto dinero costó la fiesta.

“No me recuerdes esas cosas porque te voy a pedir tequila”, dijo Pepe Aguilar.

De acuerdo con diversas plataformas de viajes y hospedajes, rentar una habitación en la Hacienda San Gabriel de las Palmas cuesta alrededor de 4 mil pesos por noche, mientras que rentar el lugar para un evento social supera los 100 mil pesos. A esto se debe sumar la decoración banquete y música en vivo.