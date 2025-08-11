En un ambiente de camaradería, el periódico Hoy celebró este lunes 44 años de su fundación, en un acto encabezado por su fundador, José Luis «Pepín» Corripio, y que contó con la presencia de José Alfredo Corripio, Manuel Corripio, presidente de Editora Hoy, y miembro directivo del Grupo Corripio, respectivamente.

En el encuentro también estuvieron Gema Hidalgo, administradora general, Bienvenido Álvarez Vega, director del periódico, Nelson Marrero, subdirector y Marien Aristy Capitán, jefa de Redacción.

«Pepín» Corripio

Durante las palabras centrales de la celebración, «Pepín» Corripio recordó que el diario «nació como una esperanza de renovación en los periódicos dominicanos, y así fue, ya que vio muchas novedades, especialmente el uso del color, el uso de la investigación (…)».

Sobre el director, Bienvenido Álvarez Vega, Pepín dijo: «Nos enorgullece por su trayectoria como persona y como periodista, y esperamos que todos ustedes puedan también presentar en el futuro y presente el currículo que se hace con la vida de los seres humanos, y que es súmamente importante para respaldar el periódico, porque el periódico son las personas que lo hacen».

Y añadió: «Yo no podría haber hecho nada loable o importante para la sociedad dominicana si no tuviera la ayuda irrestricta y amplia de todos ustedes, que son realmente los padres de la idea que tuve en el año 1981 de pasar a la historia a través de los periódicos del Grupo y por su servicio a la humanidad en términos generales».

Pepín Corripio ecordó las palabras centrales manifestadas en la inauguración del diario, en las que indicó que el Hoy es, ante todo, un compromiso y no un negocio. Pepín agradeció a todos los colaboradores por el esfuerzo y dedicación por más de cuatro décadas.

Bienvenido Álvarez Vega

De su lado, Álvarez Vega agaradeció a Pepín como ideólogo del Hoy, «por su compañía, consejos e inteligencia de siempre». El director extendió su agredecimiento al presidente del Grupo de Comunicaciones Corripio, José Alfredo Corripio, por el apoyo y las gestiones oportunas a favor del diario.

«Además, saludamos a los compañeros de la administración, a algunos de los fundadores del periódico, quienes estuvieron a pie del cañón en el año 1981. Igualmente, un saludo a todos los redactores, fotógrafos, diseñadores, choferes, los que imprimen, el personal de Logística, de Cómputos, y a quines salen a las calles todos los días del área de Ventas, decirles que todos son muy importantes», resaltó el director.

«Yo espero que el año que viene sea un mejor año y que todos los proyectos, planes, incluyendo todo el desarrollo del esfuerzo digital, a cargo de Millizen Uribe y su equipo, avance más y más, y que cada uno de nosotros esté allí. Muchas gracias; Dios les bendiga a todos», concluyó Álvarez Vega.

Marien Artisty Capitán

En tanto, la jefa de Redacción del periódico, Marien Aristy Capitán, manifestó que el diario se ha convertido en su casa, donde ha estado por más de tres décadas como periodista. «Una de las razones fundamentales por las que nunca me he ido del Hoy es porque es un lugar donde nosotros los periodistas podemos ser, podemos escribir y decir las cosas tal y como las pensamos sin que nadie nos coarte», dijo.

«La libertad que tenemos en Hoy para trabajar es impresionante. El señor Corripio nunca nos ha presionado para que hablemos a favor o encontra de nadie. Nunca nos ha limitado en nuestro accionar y eso hay que agradecerlo. Y, además, Hoy siempre ha sido un periódico que se ha caracterizado por darle voz a todo el mundo, porque todas las voces deben estar en el periódico, ese es el norte de este periódico y siempre lo ha sido; es la forma en la que Bienvenido Álvarez Vega nos ha instruido: se constrasta, siempre intentamos ir lo más profundo y tener una visión de pluralidad», resaltó.

Jacqueline Ventura

Jacqueline Ventura, editora en jefe de la sección ¡Vivir del periódico, indicó que los 44 años del diario representa un motivo para ir más allá de la celebración. «Porque es una historia salpicada, además de éxito, de consolidación de veracidad, en un mercado tan Sui generis (singular) como el nuestro, tiene un equipo de periodistas de alta calidad, pasión, vocación y con amor por un periódico como el nuestro. Es amor por un periódico que fue conformado por el amor de un empresario que lo creó a la medida de la sociedad», manifestó.

44 años

El martes 11 de agosto de 1981 nace el matutino Hoy un diario innovador con identidad propia y particularidades que lo diferencian del resto de los periódicos de circulación nacional.

Hoy nace de la mano de su fundador y propietario José Luis Corripio y dotado de un equipo humano y tecnológico de alta calidad que permitía pronosticar la excelencia, el compromiso de un periodismo serio y objetivo.