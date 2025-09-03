Perantuen espera ADN recoja basura, ilumine calles

Perantuen es un sector capitalino que pertenece a Arroyo Hondo, pero a su cinturón de miseria. Allí no hay mansiones y sí muchas carencias y falta de servicios básicos como recogida de basura, alumbrado, uso del espacio público y una lista larga de situaciones, que esperan el Ayuntamiento del Distrito Nacional está vez sí resuelva.

Los comunitarios indican que plantean sus necesidades al cabildo pero nada cambia y siguen llenos de desechos, con calles a oscuras, caminan por la “tarvia” porque las aceras son usadas como parqueo, lo mismo que las vías, lo que dificulta el tránsito y provoca discusiones.

Llaman a la alcaldesa Carolina Mejía a dar una mirada compasiva a este sector frenado por la pobreza y por la ausencia de las autoridades.