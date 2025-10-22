“Pérdida de tiempo”: Donald Trump confirma que no se reunirá con Putin

El presidente Donald Trump confirmó el martes que sus planes de sostener una reunión con su homólogo ruso Vladímir Putin quedaron suspendidos debido a que no quiere que el encuentro sea una “pérdida de tiempo”, lo que representa el más reciente giro en los intermitentes esfuerzos del mandatario estadounidense por poner fin a la guerra en Ucrania.

La decisión de posponer la reunión en Budapest, que Trump había anunciado la semana pasada, se produjo después de que el secretario de Estado Marco Rubio y el ministro de Relaciones Exteriores de Rusia, Serguéi Lavrov, sostuvieron una conversación telefónica el lunes.

“No quiero que la reunión sea un desperdicio”, dijo Trump. “No quiero perder el tiempo —ya veremos qué pasa”.

Lavrov dejó en claro el martes que Rusia se opone a un alto el fuego inmediato. En tanto, Trump ha estado cambiando a lo largo del año su postura en torno a cuestiones clave de la guerra, incluyendo si debería haber un alto el fuego antes de las conversaciones de paz a largo plazo, y si Ucrania podría recuperar el territorio capturado por Rusia luego de casi cuatro años de combates.

La noticia posiblemente sea un alivio para los gobiernos europeos, quienes han acusado a Putin de usar la diplomacia para ganar tiempo mientras intenta apoderarse de más territorio en el campo de batalla. El primer ministro británico, el presidente francés y el canciller alemán, entre otros, expresaron su oposición a cualquier intento de que Ucrania ceda territorio capturado por las fuerzas rusas a cambio de la paz, tal como lo insinuó Trump recientemente.

Los líderes europeos también tienen previsto seguir adelante con sus planes para utilizar miles de millones de dólares en activos rusos congelados para ayudar a financiar los esfuerzos de guerra de Ucrania, a pesar de algunas dudas sobre la legalidad y las consecuencias de esta medida.

Trump y Putin se reunieron por última vez en agosto pasado en Alaska, pero el encuentro no produjo progreso alguno en los intentos de Trump por poner fin a una guerra que comenzó con la invasión a gran escala de Rusia en febrero de 2022.