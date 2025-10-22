“Pérdida de tiempo”: Donald Trump confirma que no se reunirá con Putin

  • A P
“Pérdida de tiempo”: Donald Trump confirma que no se reunirá con Putin

El presidente Donald Trump confirmó el martes que sus planes de sostener una reunión con su homólogo ruso Vladímir Putin quedaron suspendidos debido a que no quiere que el encuentro sea una “pérdida de tiempo”, lo que representa el más reciente giro en los intermitentes esfuerzos del mandatario estadounidense por poner fin a la guerra en Ucrania.

La decisión de posponer la reunión en Budapest, que Trump había anunciado la semana pasada, se produjo después de que el secretario de Estado Marco Rubio y el ministro de Relaciones Exteriores de Rusia, Serguéi Lavrov, sostuvieron una conversación telefónica el lunes.

“No quiero que la reunión sea un desperdicio”, dijo Trump. “No quiero perder el tiempo —ya veremos qué pasa”.

Puede leer: EE.UU. ataca otra supuesta narcolancha, y no fue cerca de Venezuela: aquí los detalles

Lavrov dejó en claro el martes que Rusia se opone a un alto el fuego inmediato. En tanto, Trump ha estado cambiando a lo largo del año su postura en torno a cuestiones clave de la guerra, incluyendo si debería haber un alto el fuego antes de las conversaciones de paz a largo plazo, y si Ucrania podría recuperar el territorio capturado por Rusia luego de casi cuatro años de combates.

La noticia posiblemente sea un alivio para los gobiernos europeos, quienes han acusado a Putin de usar la diplomacia para ganar tiempo mientras intenta apoderarse de más territorio en el campo de batalla. El primer ministro británico, el presidente francés y el canciller alemán, entre otros, expresaron su oposición a cualquier intento de que Ucrania ceda territorio capturado por las fuerzas rusas a cambio de la paz, tal como lo insinuó Trump recientemente.

Los líderes europeos también tienen previsto seguir adelante con sus planes para utilizar miles de millones de dólares en activos rusos congelados para ayudar a financiar los esfuerzos de guerra de Ucrania, a pesar de algunas dudas sobre la legalidad y las consecuencias de esta medida.

Trump y Putin se reunieron por última vez en agosto pasado en Alaska, pero el encuentro no produjo progreso alguno en los intentos de Trump por poner fin a una guerra que comenzó con la invasión a gran escala de Rusia en febrero de 2022.

A P

A P

Publicaciones Relacionadas

“Pérdida de tiempo”: Donald Trump confirma que no se reunirá con Putin
“Pérdida de tiempo”: Donald Trump confirma que no se reunirá con Putin
22 octubre, 2025
EE.UU. sanciona a las dos principales petroleras rusas por la guerra de Ucrania
EE.UU. sanciona a las dos principales petroleras rusas por la guerra de Ucrania
22 octubre, 2025
El cierre del Gobierno federal en EE.UU. es ya el segundo más largo de la historia: esta es la razón
El cierre del Gobierno federal en EE.UU. es ya el segundo más largo de la historia: esta es la razón
22 octubre, 2025
El tren que hemos tomado
El tren que hemos tomado
22 octubre, 2025
Comic Con: ¿Cómo el Cosplay dejó de ser un juego y redefinió la cultura Pop?
Comic Con: ¿Cómo el Cosplay dejó de ser un juego y redefinió la cultura Pop?
21 octubre, 2025

Publicidad

Temas

Más leídas

Ensalada agridulce, béisbol, crisis haitiana y aires navideños

Ensalada agridulce, béisbol, crisis haitiana y aires navideños

Edición impresa, martes 21 de octubre de 2025

Edición impresa, martes 21 de octubre de 2025

Santo Domingo celebra la XIV Semana de la Poesía: todo lo que necesitas saber

Santo Domingo celebra la XIV Semana de la Poesía: todo lo que necesitas saber

Cien años de Celia Cruz: La desoladora historia detrás del éxito ‘La vida es un carnaval’

Cien años de Celia Cruz: La desoladora historia detrás del éxito ‘La vida es un carnaval’

¿Otra vez misiles en el Caribe?

¿Otra vez misiles en el Caribe?

Preso disparó e hirió a otro en Nueva York dentro de un vehículo de prisión

Preso disparó e hirió a otro en Nueva York dentro de un vehículo de prisión

Publicidad

© 2025,Hoy | Todos los derechos reservados

Digo