Pérdidas por brote virus Newcastle y gripe aviar aún no se reflejan en precio pollo

El brote del virus Newcastle y la gripe aviar que afecta a pequeños y medianos productores de pollo en el Cibao aún no se ha reflejado en el precio de la carne en el Gran Santo Domingo, ya que de acuerdo a los vendedores la libra de esta se mantiene a RD$60.00.

Según vendedores consultados en diferentes barrios, la libra de pollo se está vendiendo a RD$60.00 desde inicio de diciembre, fecha en que el precio acostumbra a subir.

Antes el precio de la carne estaba entre RD$45.00 y RD$50.00 la libra.

Dijeron que el abastecimiento sigue igual, pero que no descartan que en unos días el pollo se ponga escaso, debido a la situación denunciada por los productores.

“Desde diciembre estamos vendiendo el pollo a RD$60.00 la libra, eso no ha variado. Antes estaba a RD$50.00 la libra. Si en las granjas está la enfermedad y ha matado todos esos pollos que dicen los granjeros, entonces el precio va a subir porque habrá menos pollos para vender. Ojalá y que el Gobierno y los productores puedan resolver rápido esa situación para no vernos afectados”, dijo Leandro Feliz, vendedor de pollos.

Ayer, productores avícolas de la provincia Espaillat dijeron que en las últimas semanas han tenido pérdidas millonarias producto de la muerte de 200 mil pollos y 40 mil gallinas, a consecuencia al parecer de gripe aviar y el virus Newcastle.

Los productores pidieron ir en auxilio del sector.

Vacunarán. Se recuerda que ante esta situación el Ministerio de Agricultura dijo el martes que irá en auxilio de los productores afectados.

El ministro Osmar Benítez explicó que esos brotes surgen cuando los avicultores dejan de aplicar correctamente el programa de vacunación, que es responsabilidad de los productores.

Dijo que Agricultura va a disponer que la vacunación vuelva a ser obligatoria en las granjas de pollos y que se haga según el protocolo de la Organización Mundial de Sanidad Animal.

Benítez indicó que la ayuda que les darán las autoridades a los avicultores afectados por el Newcastle se determinará mañana en una reunión con ellos. El funcionario recordó que la enfermedad del Newcastle es endémica, que está presente en todos los países productores de pollos y que cada vez que los avicultores se descuidan con el programa de vacunación, surgen los brotes.

El lunes, la Asociación Nacional de Productores de Huevos solicitó una urgente intervención en las granjas afectadas con el virus.

Manuel Escaño, presidente de la asociación, pidió al ministro Osmar Benítez visitar las granjas y aplicar los protocolos de rigor para evitar que la enfermedad se siga propagando. Dijo que las granjas afectadas están en los distritos municipales de Las Lagunas y Juan López, de Moca.

Dejaron de usar

Según informaciones, algunos productores de pollos del Cibao tienen problemas con brotes de Newcastle por dejar de usar el programa de vacunación oficial. Lo cambiaron por una nueva vacuna llamada “Yumbo o Combo” que se le pone una vez al pollo, en vez de tres, como es lo correcto. Avicultores que han seguido aplicando el programa tradicional no han sido afectados.