Perdomo dispara jonrón de dos vueltas en revés

Texas7

Arizona6

TEXAS. Jake Burger conectó sencillo remolcador en el cierre del décimo episodio para que los Rancheros de Texas vinieran desde atrás y vencieran 7-6 a Arizona Diamondbacks.

El dominicano Geraldo Perdomo despachó jonrón de dos vueltas en la derrota de Arizona, que perdió una ventaha de 6-1, ya que el relevo no pudo hacer el trabajo, cuando Rowdy Tellez igualó la pizarra el el décimo con jonrón 6-6.

Perdomo conectó de 5-2, con su jonrón 12 de la temporada. Ketel Marte de 4-0.

Filis4

Rojos1

CINCINNATI .AP). — Kyle Schwarber conectó su cuadragésimo segundo jonrón de la temporada, un batazo de dos carreras que destacó una octava entrada de cuatro carreras y los Filis de Filadelfia, líderes de la División Este de la Liga Nacional, se recuperaron para vencer el lunes 4-1 a los Rojos de Cincinnati para extender su racha a cuatro victorias.

El 42do cuadrangular de Schwarber lo colocó por delante de Shohei Ohtani y como líder de la Liga Nacional. Los Dodgers enfrentan más tarde a los Angelinos. Cal Raleigh de Seattle lidera la Liga Americana y la MLB con 45 jonrones. Schwarber tiene 97 carreras impulsadas esta temporada.

Por los Rojos, los dominicanos Elly de la Cruz de 4-0, Miguel Andújar de 3-1, Noelvi Marte de 4-1.

Yankees6

Mellizos2

NUEVA YORK .AP. Will Warren permitió tres hits y dos carreras en seis entradas y dos tercios para convertirse en el primer abridor de los Yankees de Nueva York en conseguir un out en la séptima entrada en un mes, en una victoria por 6-2 sobre los Mellizos de Minnesota el lunes por la noche.

Warren (7-5), quien permitió jonrones a Byron Buxton y Trevor Larnach, ponchó a siete y no dio bases por bolas antes de que Luke Weaver y David Bednar completaran la 23era victoria de Nueva York en sus últimos 30 encuentros de temporada regular ante Minnesota.

Fue la primera vez que los Yankees ganaron un partido inaugural de serie desde el receso del Juego de Estrellas.

El último lanzador de Nueva York en conseguir un out en la séptima fue Carlos Rodón, quien trabajó ocho entradas el 11 de julio contra los Cachorros de Chicago.

Cody Bellinger, Giancarlo Stanton y Ben Rice batearon cuadrangulares contra el abridor de Minnesota Zebby Matthews (3-4).

San Luis3

Rockies2

SAN LUIS, Missouri.AP. Brendan Donovan conectó un doble de dos carreras en la octava entrada, Miles Mikolas no permitió ningún hit en cinco entradas y un tercio y los Cardenales de San Luis vencieron el lunes 3-2 a los Rockies de Colorado, que sufrieron su octava derrota seguida.

El dominicano Juan Mejía (1-1) no pudo mantener una ventaja de 2-1 en la octava entrada, y Kyle Leahy (3-1) lanzó dos episodios y un tercio sin permitir carreras después de que Mikolas lanzara seis 2/3 entradas, su salida más larga de la temporada.

Mikolas estaba en posición de perder después de que Warming Bernabel y Brenton Doyle impulsaran carreras en la séptima entrada para dar a los Rockies una ventaja de 2-1. Tyler Freeman rompió la posibilidad de juego sin hits de Mikolas en la sexta. Permitió cuatro hits, una base por bolas y ponchó a tres.

Por los Rockies, el dominicano Adael Amador de 3-0.

Cerveceros7

Piratas1

MILWAUKEE .AP. Brice Turang conectó su primer jonrón para arrancar un partido en su carrera, el colombiano José Quintana permitió tres imparables en seis sólidas entradas y los Cerveceros de Milwaukee, el mejor equipo de las mayores, extendieron su racha ganadora a 10 juegos con una victoria de 7-1 sobre los Piratas de Pittsburgh .

Quintana (10-4) ponchó a tres y dio una base por bolas mientras los Cerveceros (74-44) mejoraron a 25-4 en los últimos 29 juegos, incluyendo 13-1 en los últimos 14. El único verdadero tropiezo fue el jonrón de Joey Bart en la tercera entrada.

Turang envió un sinker del abridor de los Piratas, Andrew Heaney, sobre la barda del jardín entre izquierdo y central.

Por los Piratas, los dominicanos Liover Peguero de 4-0, Alexander Canario de 2-0

Por los Cerveceros, el venezolano William Contreras bateó de 4-2 con una carrera producida.

Astros7

M. rojas6

HOUSTON .AP. Ramón Urías conectó tres hits con un jonrón de dos carreras y Chas McCormick conectó su primer jonrón de la temporada para que los Astros de Houston tomaran una amplia ventaja y la mantuvieran para vencer 7-6 a los Medias Rojas de Boston el lunes por la noche.

Carlos Correa conectó un sencillo productor para ayudar a los Astros a obtener la victoria tras ser barridos en Boston al comienzo del mes. Fue su primer juego en casa desde que se reincorporó al equipo en un canje espectacular desde los Mellizos.

El abridor de Houston, Cristian Javier (1-0), tuvo una sólida actuación en su regreso tras estar fuera más de 14 meses tras una cirugía Tommy John. Permitió dos hits y dos carreras en la primera entrada antes de calmarse y permitir solo un sencillo en las siguientes cuatro entradas.

Kansas7

Nacionales4

KANSAS CITY, Mo. .AP. Salvador Pérez y Kyle Isbel conectaron jonrones de dos carreras en la sexta entrada y los Reales de Kansas City vencieron a los Nacionales de Washington 7-4 el lunes por la noche.

Pérez conectó un jonrón ante el novato Cade Cavalli después de que Maikel García recibiera una base por bolas al abrir la entrada, empatando el juego a 4. Adam Frazier conectó un sencillo, persiguiendo a Cavalli, y Jackson Rutledge (1-2) entró y retiró a Randal Grichuk con un rodado para doble play. Nick Loftin conectó un sencillo con dos outs antes de anotar con el cuarto jonrón de Isbel. El jonrón de Pérez fue su vigésimo primero.

Detroit2

M. blancas1

CHICAGO .AP. Spencer Torkelson conectó un jonrón que rompió el empate en la novena entrada para darle a los Tigres de Detroit una victoria de 2-1 sobre los Medias Blancas de Chicago ayer lunes por la noche.

El jonrón número 26 del primera base con un out en la entrada fue contra el relevista Brandon Eisert (2-4) y pegó en el poste de foul del jardín izquierdo.

Los Tigres ganaron su segundo juego consecutivo y por tercera vez en cuatro encuentros.