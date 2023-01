BZRP Music Session #53, el tema que desde hace varios días ha captado la atención del mundo, interpretado por Shakira y el productor argentino Bizarrap, despertó la atención grandes marcas que, desde sus redes sociales, se montaron en la ola y quisieron sacarle partida.

El tema es una especie de desahogo de Shakira por su relación con el futbolista Gerald Piqué, a quien en sus letras le dice que no es un campeón, como mucha gente piensa.

«Esto es pa que te mortifique, mastica y traga, tragues y mastiques. Y contigo ya no regreso ni que me llores ni me supliques. Entendí que no es culpa mía que te critiquen, yo sólo hago música; perdón que te salpique», dice parte de la canción.

Casio

A todo esto, la primera en la lista y la más reconocida sobre el tema, de la que además se han hecho decenas de memes, es Casio. Y es que Shakira, ex esposa del jugador de fútbol Gerald Piqué, en su canción con el argentino lo comparó con un reloj de dicha marca y un Rolex.

Esto dijo Casio luego de la canción.

Esto, a raíz de que Piqué anunciara que la Kings League -torneo que él organiza- ha llegado a un acuerdo con la marca de relojes. “Casio nos ha dado relojes para toda la vida», dijo el futbolista durante una entrevista.

Singularu

Singularu es una joyería online que también decidió aprovechar el tema viral (con más de 25 millones de vistas en YouTube en las primeras 24 horas).

«Nos gusta que te salpique», dijo la joyería, que adjuntó un emoji de anillo de compromiso.

Netflix

Netflix, la plataforma de servicio de streaming que ofrece series, películas, títulos de anime, documentales y otros, en España se unió a BZRP Music Session #53. Pero parte de la letra que tomó fue «una loba como yo no está para novatos. Una loba como yo no está pa tipos como tú», con una imagen de la serie Merlina.

Sin embargo, el denominador común de las marcas fue la frase «perdónde que te salpique», que muchos usuarios en las redes lo escribieron con una raya y el nombre del ex de Shakira: «sal-Piqué».

Lee más: Sarodj brilla en el escenario de Miss RD Universo

Estrella Galicia

A esta, le siguió Estrella Galicia, una empresa que se dedica a la fabricación de cervezas y otros productos en España.

Ikea

Ikea, la famosa empresa sueca que vende todo tipo de artículos para el hogar, publicó en sus redes sociales la siguiente imagen con una frase de la canción de Shakira:

Impress, en España

Reguecool

Las otras marcas y organizaciones que se montaron en la ola, fueron: Forbes, Wuolah, la Unión Europea, Renauld, Amazon Prime, Air Shopping, KFC, Ali Express, Hyundai, entre otras en diferentes partes del mundo.

En República Dominicana

En la República Dominicana, La Dirección General de Contrataciones Públicas (DGCP), dependencia del Ministerio de Hacienda, publicó en sus redes sociales una imagen alegórica a la canción de Shakira y el argentino Bizarrap.

«Que no te sal-pique la envidia de ver al Estado de comprarle a otros, mientras tú sigues pensando en inscribirte como proveedor», reza una publicación de la DGCP en Instagram.

ProlactarRD

ProlactarRD, una rganización sin fines de lucro que persigue ayudar a la lactancia, puso en su cuenta de dicha red social un corto con que muetra a una mujer tirando leche de uno de sus senos, con la que también se refirió a parte de las letras de BZRP Music Session #53.