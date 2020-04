Peregrino de Puerto Plata dice su actividad no fue política y no sabía iría tanta gente

Ante las críticas por violar la medida de distanciamiento impuesta por el gobierno, para frenar la propagación de coronavirus, el peregrino al que una multitud acompañó cuando fue a enterrar una cruz en la playa del Puerto Plata, explicó que no sabía que irían tantas personas y nunca se trató de un acto político.

“Yo salí desde Santo Domingo. Mis caminos eran señales del señor Jesucristo, ya que desde el 2019 yo proclamaba esta epidemia que venía… nuestra revelaciones con Dios de que tomara un madero y lo dejara caer sobre las aguas del mar de Puerto Plata…Yo iba en hecho religioso, no es uno político, pero yo no creía que en mi camino se me iba aglomerar tanta gente”, declaró Mildomio Adames durante una entrevista al programa El Rumbo de la Tarde que se transmite por Rumba 98.5FM.

Para el peregrino, Puerto Plata tenía ansias de alguien que le llevara una solución, por eso lo recibieron de esta manera, cuando se enteraron que tenía que cumplir con un mensaje de Dios para acabar por el coronavirus.

Establecen cordón epidemiológico

El Gobierno dispuso anoche el establecimiento hoy de un cordón epidemiológico en Puerto Plata, para dar seguimiento a los casos positivos existentes del covid-19 y evitar un repunte de las infecciones después de que el domingo cientos de personas recorrieran las calles de esa provincia junto al “Peregrino”, Mildomio Adames.

El cordón incluye limitación de movimiento, traslados, tránsito y circulación de personas en el municipio Puerto Plata por siete días, revisables, a partir de hoy, durante el cual habrá control en los accesos, solo se permitirá la circulación de alimentos e insumos bajo control sanitario.

También contempla alejamiento físico de dos metros entre personas en la vía y áreas sociales; investigación operativa epidemiológica, tal como búsqueda mediante pruebas rápidas de casos sospechosos y de positivos sintomáticos para aislamiento domiciliario y en centros de aislamiento según criterio epidemiológico.

Otra disposición es aumentar las capacidades de pruebas rápidas administradas por la Dirección Provincial de Salud y de la disponibilidad de forma gratuita de las pruebas confirmatorias PCR.

Además dispuso la apertura 24 horas de toda la red de servicios de atención primaria, habilitación de camas de hospitalización y de cuidados intensivos.