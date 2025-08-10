 ¿Ansioso por ser perfecto? 3 ejercicios para aliviar la ansiedad hoy mismo

Ser una persona perfeccionista abarca la creencia que tiene cada persona de alcanzar «la perfección» en todo lo que haga.

Esto puede provocar incomodidad al entorno con el que el individuo perfeccionista se rodee, como en el ámbito familiar, en su trabajo, en la universidad o con un grupo de amigos.

Las personas perfeccionistas se exigen unos estándares de calidad muy altos, lo que a menudo puede ocasionar ansiedad, frustración y otros problemas psicológicos.

La psicóloga y terapeuta familiar Itania María, compartió a través de la plataforma Instagram, tres ejercicios desde la «Terapia Racional y Emotiva» que clasifica como «buenisimos» para ayudar a las personas perfeccionistas a controlar su ansiedad.

Ejercicios de Terapia Racional y Emotiva

La psicóloga recomienda los siguientes ejercicios:

1-Es importante que cuestiones tus «debo» y «tengo que». Escribe tus pensamientos de autoexigencia y pregúntate: en verdad, ¿Quién dice que debo hacerlo perfecto?, ¿Qué pasaría si no lo hago al 100%?, ¿Es una preferencia o una obligación autoimpuesta?

Entonces reemplaza el «debo hacerlo perfecto» por: «prefiero hacerlo bien, pero puedo aceptar si no sale perfecto”.

2- Practica la autoaceptación incondicional: Mírate al espejo cada mañana y repite: «no necesito ser perfecta para tener valor. Me acepto con mis logros y mis errores”.

Esto no es ser “demasiado buena”, es quitarte el peso de autoexigencias exageradas.

3- Tolerancia a la frustración: Haz una pequeña acción imperfecta a propósito, ejemplo entrega un trabajo sin revisarlo 10 veces o publica una foto sin editar, realizando esta pequeña practica veras que el mundo no se va a derrumbar. «Cada experiencia te entrena para reducir el miedo al error».

Itania María. Psicóloga. Terapeuta familiar y de pareja. Conocida en Instagram como enplenitudconitania

Asimismo, la terapeuta recordó que la ansiedad no viene de los eventos sino de como lo interpretas. «No es algo mágico como siempre digo: es un proceso y una práctica de todos los días».