 ¿Ansioso por ser perfecto? 3 ejercicios para aliviar la ansiedad hoy mismo

 ¿Ansioso por ser perfecto? 3 ejercicios para aliviar la ansiedad hoy mismo

Perfeccionismo y ansiedad.

Ser una persona perfeccionista abarca la creencia que tiene cada persona de alcanzar «la perfección» en todo lo que haga.

Esto puede provocar incomodidad al entorno con el que el individuo perfeccionista se rodee, como en el ámbito familiar, en su trabajo, en la universidad o con un grupo de amigos.

Las personas perfeccionistas se exigen unos estándares de calidad muy altos, lo que a menudo puede ocasionar ansiedad, frustración y otros problemas psicológicos.

La psicóloga y terapeuta familiar Itania María, compartió a través de la plataforma Instagram, tres ejercicios desde la «Terapia Racional y Emotiva» que clasifica como «buenisimos» para ayudar a las personas perfeccionistas a controlar su ansiedad.

Que es el sindrome del Perfeccionismo y como podemos detectarlo

Puedes leer: Glioma: qué es, síntomas y tratamiento del tumor cerebral  

Ejercicios de Terapia Racional y Emotiva

La psicóloga recomienda los siguientes ejercicios:

1-Es importante que cuestiones tus «debo» y «tengo que». Escribe tus pensamientos de autoexigencia y pregúntate: en verdad, ¿Quién dice que debo hacerlo perfecto?, ¿Qué pasaría si no lo hago al 100%?, ¿Es una preferencia o una obligación autoimpuesta?

Entonces reemplaza el «debo hacerlo perfecto» por: «prefiero hacerlo bien, pero puedo aceptar si no sale perfecto”.

2- Practica la autoaceptación incondicional: Mírate al espejo cada mañana y repite: «no necesito ser perfecta para tener valor. Me acepto con mis logros y mis errores”.

Esto no es ser “demasiado buena”, es quitarte el peso de autoexigencias exageradas.

3- Tolerancia a la frustración: Haz una pequeña acción imperfecta a propósito, ejemplo entrega un trabajo sin revisarlo 10 veces o publica una foto sin editar, realizando esta pequeña practica veras que el mundo no se va a derrumbar. «Cada experiencia te entrena para reducir el miedo al error».

image 204
Itania María. Psicóloga. Terapeuta familiar y de pareja. Conocida en Instagram como enplenitudconitania

Asimismo, la terapeuta recordó que la ansiedad no viene de los eventos sino de como lo interpretas. «No es algo mágico como siempre digo: es un proceso y una práctica de todos los días».

Oriana Martínez Núñez

Oriana Martínez Núñez

Licenciada en Comunicación Social, mención Periodismo, egresada de la Universidad O&M, apasionada de contar historias para inspirar y conectar con la sociedad.

Publicaciones Relacionadas

 ¿Ansioso por ser perfecto? 3 ejercicios para aliviar la ansiedad hoy mismo
 ¿Ansioso por ser perfecto? 3 ejercicios para aliviar la ansiedad hoy mismo
10 agosto, 2025
5 alimentos que te ayudan a no comer por ansiedad   
5 alimentos que te ayudan a no comer por ansiedad   
9 junio, 2025
Menores con males mentales son vejados en escuela, barrio y casa
Menores con males mentales son vejados en escuela, barrio y casa
26 mayo, 2025
Consultorio Familiar: Superar el miedo a situaciones sociales y laborales
Consultorio Familiar: Superar el miedo a situaciones sociales y laborales
26 mayo, 2025
¿Comes por hambre o por emoción? Aprende a identificarlo y mejorar tu bienestar
¿Comes por hambre o por emoción? Aprende a identificarlo y mejorar tu bienestar
25 mayo, 2025

Publicidad

Temas

Más leídas

Edición impresa, sábado 9 de agosto de 2025

Edición impresa, sábado 9 de agosto de 2025

Juegan ruleta rusa con cacao

Juegan ruleta rusa con cacao

Cabrera poncha 11 en ocho entradas triunfo Marlins

Cabrera poncha 11 en ocho entradas triunfo Marlins

Una mujer presumida

Una mujer presumida

¡Corona se queda en RD! La Javilla y AIBI van hoy por el primer lugar

¡Corona se queda en RD! La Javilla y AIBI van hoy por el primer lugar

El Gas propano como un derecho en los condominios que no puede ser suspendido sin una decisión judicial

El Gas propano como un derecho en los condominios que no puede ser suspendido sin una decisión judicial

Publicidad

© 2025,Hoy | Todos los derechos reservados

Digo