En este conversatorio que se realiza en conmemoración del Día Internacional de la Mujer, es una de las iniciativas del periódico HOY digital para dar visibilidad a los desafíos que surgen del limitado concepto que históricamente las encasillan en roles valiosos como ser madres, hijas, esposas y amigas; pero las mujeres han demostrado que pueden romper paradigmas también como trabajadoras, política, científicas, activistas y por supuesto emprendedoras.

En este emotivo e inspirador encuentro moderado por Millizen Uribe, editora del periódico HOY digital, las panelistas Olquidea Domínguez, CEO de Orchid; Deyaniris Rodríguez, CEO Lemon Sugar; y Madeline Ceballo, CEO de Maka, compartieron sus testimonios de cómo pasaron de tener trabajos tradicionales a convertirse en propietarias de negocios, de cómo superaron enfermedades, y la creencia de que después de los 40 no se puede emprender.

Un ejemplo de resiliencia, es la historia detrás de Deyaniris Rodríguez, CEO de Lemon Sugar, quien adoptó el lema “cuando se quiere, se puede”, tras superar un derrame cerebral que le afectó su lado izquierdo. Pero esto no fue un obstáculo para abrirse camino y fundar su negocio de pastelería que lleva 11 años ofreciendo diversos servicios, dentro de los cuáles se destacan las opciones para diabéticos, celíacos y personas alérgicas al huevo y la lactosa.

Olquidea Domínguez, CEO de Orchid, una de las panelistas que hizo de este conversatorio un momento especial al revelar cómo a sus 45 años, en la búsqueda de respuestas sobre cuál era su propósito de vida y el legado que dejaría a su familia, se convirtió en el punto de partida para abrir su empresa y orientarla a los valores intrínsecos que no estaba dispuesta a negociar en el mundo de los negocios.

Otra de las panelistas que participó en este conversatorio, Mujer de HOY, retos y oportunidades, Madeline Ceballos; CEO de la marca Maka, reveló que tras una crisis existencial puso especial atención a aquello que en su interior le decía que deseaba ser algo más que la esposa abnegada, la hija comprometida y la súper mamá que quiso ser dejando atrás sus anhelos hasta que a sus 43 años comenzó a comercializar el producto capilar que realizaba para ella y que hoy oferta a internacionalmente.

“Empecé a los 43 años… comencé a comercializar el producto que yo hacía solamente para mí y los regalaba, que no era ni siquiera mi intención comercializar y todo se fue dando de una forma tal que tuve que decirle sí a todos mis no. No voy a contratar empleados, a mí no voy a constituir empresa, no me voy a complicar a esta altura de mi vida, no voy a alquilar local. Todos mis no, se convirtieron en sí porque era sí o moría sin éxito”.