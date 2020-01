Periodista acusa al presidente Trump haberla violado

Los abogados de una periodista que acusa a Donald Trump de violarla en la década de 1990 pidieron una muestra de ADN del presidente para determinar si hay material genético suyo en el vestido que ella dice haber portado en esa ocasión.

Los abogados de la columnista E. Jean Carroll notificaron el jueves a un abogado de Trump para que éste presente una muestra el 2 de marzo en Washington para su “análisis y comparación con el ADN masculino no identificado presente en el vestido“. Carroll demandó a Trump por difamación en noviembre cuando él rechazó su denuncia, diciendo que no la conocía. La abogada de Carroll, Roberta Kaplan, hizo analizar el vestido de lana negra. Un informe de laboratorio adjunto a la notificación legal dice que el ADN hallado en células de piel en las mangas era una mezcla de al menos cuatro personas, cuando menos una de ellas de sexo masculino. Varias personas fueron analizadas y eliminadas como posibles contribuyentes a la mezcla, según el informe al que tuvo acceso The Associated Press. Los nombres fueron borrados, pero el informe indica que participaron en una sesión fotográfica en la que ella portó el vestido el año pasado, la única vez que Carroll dice haberlo usado desde la presunta agresión. La Casa Blanca y el abogado de Trump no han respondido a una solicitud de comentarios. Si bien la notificación es un reclamo legal, éstos suelen dar lugar a choques judiciales.