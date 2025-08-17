Periodista Alberto Caminero es el nuevo director de prensa de la Presidencia

El presidente Luis Abinader oficializó este domingo 17 de agosto, mediante el decreto 461-25, la designación del periodista Carlos Alberto Caminero Sánchez como nuevo director de Prensa de la Presidencia, en el marco de una reestructuración comunicacional del gobierno.

Caminero Sánchez cuenta con una amplia trayectoria en medios nacionales e internacionales, destacándose por su especialización en comunicación política y cobertura de temas gubernamentales. Ha ocupado cargos como editor y director en prensa escrita y digital, además de desempeñarse como asesor en proyectos de comunicación estratégica.

Desde su nuevo cargo, Caminero encabezará la línea informativa oficial del Poder Ejecutivo.