Periodista Ibelka Ureña gana elecciones CDP-NY

Nueva York. La periodista dominicana Ibelka Ureña ganó como secretaria general las elecciones celebrada en esta ciudad el pasado viernes por el Colegio Dominicano de Periodistas (CDP-NY), certificó la Comisión Electoral.

Ureña obtuvo 36 votos (plancha No.2) frente a 30 que adquirió Lisette Montolio (plancha No.1).

Por su parte, Ureña agradeció el voto de confianza de sus colegas periodistas y aseguró que trabajará para unificar y fortalecer al CDP-NY, impulsando programas de formación, integración y defensa de los intereses del gremio.

«Este no es un triunfo personal, es un triunfo colectivo». «Trabajaré de la mano con cada colega para dignificar la profesión y abrir más espacios de participación en NY», manifestó Ureña.

Añadio que «la democracia del CDP-NY salió fortalecida, e invitó a continuar participando activamente en la vida institucional de la seccional».

Con la elección de Ibelka, los periodistas en NY inician una nueva etapa, marcada por la unidad, defensa de los valores éticos del periodismo y el compromiso de fortalecer los lazos entre la diáspora y la RD.

El proceso electoral se desarrolló en orden, respeto y de manera participativa, en el local de la Fundación Juan Pablo Duarte, en el Alto Manhattan.

Acompañarán a Ureña: Bélgica Vargas subsecretaria general; Roberto Francis de finanzas; Zenith Díaz de organización; Luz Bregman de actas y correspondencia; Gabriela Remigio y María R. Ramirez, primer y segundo vocal. Como asesores figuran Luis A. Collado, Alejandro Almánzar, Arismendy González, Rafael Santos, Ambiorix Hernández, Carlos Acevedo y Darío Abreu.

Ramón Mercedes

