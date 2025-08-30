Periodista Luis Pérez resulta electo presidente del CDP

La plancha Número Uno del Movimiento Marcelino Vega (MMV), que encabeza Luis Pérez, ganó las elecciones del Colegio Dominicano de Periodistas (CDP).

Al dar los resultados preliminares de los comicios de la organización, la Comisión Nacional Electoral del CDP proclamó la victoria de la Plancha Uno, pasadas las dos de la madrugada del sábado 30 de septiembre, tras paralizar el conteo habiendo registrado y validado más de mil trescientos votos (1,300) emitidos en las 30 seccionales de la organización.

Acorde a los resultados contenidos en el primer boletín, el Comité Ejecutivo de la Plancha Uno del MMV obtuvo 618 votos, para un 48% de un total de los votos emitidos.

Mientras que la plancha número Dos (2) del Movimiento Convergencia, encabezada por Gustavo Guzmán, obtuvo 248 votos, para un 19%, y la plancha número Tres (3), de Aurelio Henríquez, alcanzó 435 votos, para un 33%.

En el IPPP, la plancha Uno, en cuya cabeza figura Gabriel Cruz, logró obtener 462 votos; venciendo la plancha Dos, lidereada por Luís García, por quien votaron 254; mientras que la plancha Tres, encabezada por Siddy Roque, obtuvo 400 votos.

En el Tribunal Disciplinario, la plancha Uno del MMV, dirigida, en este renglón, por Yudelki Guerrero, logró reunir 503 votos; la número Dos, dirigida por Rafael Peralta Romero, obtuvo 226 votos; y la número Tres, encabezada por Teófilo Bonilla, logró 348 votos.

El Distrito Nacional

Mientras que, en la seccional del Distrito Nacional, el MMV, que postuló a Wilder Páez, se alzó con la victoria, al obtener el voto de 286 periodistas, contra 235 de Descorides de la Rosa, de la plancha número Dos; y 240 de Francisco Marte, de la plancha número Tres.

MMV gana seccionales

La plancha número Uno del Movimiento Marcelino Vega (MMV), que encabeza Luís Pérez, se alzó con la victoria en 21 de las 30 seccionales del CDP, incluyendo lugares tradicionalmente hostiles como Nueva York.

Asimismo, ganó las elecciones ampliamente en el Distrito Nacional, en la sede central, ubicada en el edificio del CDP, y en los centros localizados en la Universidad Autónoma de Santo Domingo (UASD), en los periódicos Listín Diario, El Caribe/CDN, el Hoy, El Nacional y El Día.

Además, en Monseñor Nouel, en La Vega, en Puerto Plata, la provincia Duarte, Sánchez Ramírez, La Altagracia, San Pedro de Macorís, San Juan de la Maguana-Elías Piña, Valverde, Santiago Rodríguez, Hermanas Mirabal, El Seibo, Peravia-Ocoa, Espaillat, y empató en María Trinidad Sánchez.

El MMV alcanzó también la victoria en todas las seccionales del exterior, tales como New York, New Jersey, Florida Central, Miami y Puerto Rico.

En tanto que perdió en Santiago de los Caballeros, Monte Plata, Montecristi-Dajabón, Haina, en San Cristóbal, Barahona, Hato Mayor, La Romana y Azua.